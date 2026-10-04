राजस्थान: मुख्यमंत्री के बयान पर बोले अशोक गहलोत, पंचायत चुनाव में सबक सिखाएंगे किसान

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राजस्थान में आगामी पंचायत चुनावों की आहट के बीच राज्य की राजनीति गरमा गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हालिया बयान पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान और गरीब वर्ग आगामी पंचायत चुनावों के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करारा सबक सिखाएंगे।