राजस्थान: मुख्यमंत्री के बयान पर बोले अशोक गहलोत, पंचायत चुनाव में सबक सिखाएंगे किसान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: प्रतीक पांडेय Updated Sun, 04 Oct 2026 04:47 PM IST
सार
राजस्थान में आगामी पंचायत चुनावों से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के किसान संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया दी है। गहलोत ने कहा कि किसानों और गरीबों में सरकार के प्रति नाराजगी है और इसका असर पंचायत चुनाव में दिखाई देगा। उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा भी किया।
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विस्तार
राजस्थान में आगामी पंचायत चुनावों की आहट के बीच राज्य की राजनीति गरमा गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हालिया बयान पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान और गरीब वर्ग आगामी पंचायत चुनावों के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करारा सबक सिखाएंगे।
अन्नदाता के अपमान पर साधा निशाना
जयपुर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बयान की कड़ी आलोचना की। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा था कि किसान केवल 20-25 दिन ही काम करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस टिप्पणी को जुमला बताते हुए कहा कि देश के अन्नदाता को लेकर मुख्यमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसी बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि दिन-रात कड़ी मेहनत करने वाले किसानों के योगदान को इस तरह कम आंकना सही नहीं है। सरकार ने अन्नदाता का अपमान करके किसानों को नाराज किया है।
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पंचायत चुनाव में दिखेगा असर
वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के बयान और भाजपा सरकार की नीतियों से त्रस्त होकर राज्य का किसान तथा गरीब वर्ग अब चुनाव के जरिये अपना जवाब देगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इस बयान की किसानों में तीखी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। उन्होंने पूरा विश्वास जताया कि आगामी पंचायत चुनावों में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी।
राजस्थान में पंचायत चुनाव ग्रामीण मतदाताओं के मिजाज को भांपने का सबसे बड़ा जरिया माने जाते हैं। ऐसे में अशोक गहलोत के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है और कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुट गई है।
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अन्नदाता के अपमान पर साधा निशाना
जयपुर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बयान की कड़ी आलोचना की। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा था कि किसान केवल 20-25 दिन ही काम करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस टिप्पणी को जुमला बताते हुए कहा कि देश के अन्नदाता को लेकर मुख्यमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसी बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि दिन-रात कड़ी मेहनत करने वाले किसानों के योगदान को इस तरह कम आंकना सही नहीं है। सरकार ने अन्नदाता का अपमान करके किसानों को नाराज किया है।
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पंचायत चुनाव में दिखेगा असर
वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के बयान और भाजपा सरकार की नीतियों से त्रस्त होकर राज्य का किसान तथा गरीब वर्ग अब चुनाव के जरिये अपना जवाब देगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इस बयान की किसानों में तीखी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। उन्होंने पूरा विश्वास जताया कि आगामी पंचायत चुनावों में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी।
राजस्थान में पंचायत चुनाव ग्रामीण मतदाताओं के मिजाज को भांपने का सबसे बड़ा जरिया माने जाते हैं। ऐसे में अशोक गहलोत के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है और कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुट गई है।