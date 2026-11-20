राजस्थान में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनावों की मतगणना के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस ने सत्ताधारी भाजपा पर बढ़त बना ली है। जयपुर जिला परिषद के 24 वार्डों में सामने आए रुझानों और नतीजों में कांग्रेस 18 वार्डों में आगे है, जबकि भाजपा पांच वार्डों तक सीमित है। एक वार्ड में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) ने बढ़त बनाई है। इस तरह जयपुर में कांग्रेस और भाजपा के बीच 13 वार्डों का अंतर दिखाई दे रहा है।

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आरएलपी: 33 पंचायत समिति सीटें

सीपीआई (एम): 14 सीटें

बसपा: 9 सीटें

भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी): 5 सीटें

निर्दलीय: 57 सीटें

जयपुर जिला परिषद के वार्डवार रुझानों के अनुसार कांग्रेस वार्ड नंबर 1, 2, 3, 5, 11, 14, 16, 18, 20, 27, 28, 29, 38, 39, 40, 41, 42 और 51 में आगे है या जीत दर्ज कर चुकी है। वहीं भाजपा वार्ड नंबर 4, 12, 17, 19 और 21 में बढ़त बनाए हुए है। आरएलपी वार्ड नंबर 15 में आगे चल रही है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को भाजपा के मुकाबले तीन गुना से अधिक वार्डों में बढ़त मिली है। हालांकि मतगणना पूरी होने के बाद ही जयपुर जिला परिषद की अंतिम तस्वीर साफ होगी।राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) के अनुसार प्रदेश में अब तक घोषित 645 पंचायत समिति सीटों में कांग्रेस ने 313 और भाजपा ने 214 सीटों पर जीत दर्ज की है। जिला परिषद की घोषित सात सीटों में कांग्रेस को चार और भाजपा को तीन सीटें मिली हैं।

इस तरह अब तक 645 पंचायत समिति और सात जिला परिषद सीटों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। राज्य के 41 जिलों में से 37 जिलों में मतगणना जारी है।



प्रदेश के 37 जिलों में 7,543 पंचायत समिति और 1,275 जिला परिषद वार्डों के लिए मतगणना हो रही है। जिला परिषद के 1,275 वार्डों के लिए 4,069 उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि 37 जिलों की 419 पंचायत समितियों के 7,543 वार्डों में 25,108 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था।वहीं कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर जिलों में मतगणना स्थगित कर दी गई है। इन चार जिलों में अब 17 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। इन जिलों की मौजूदा जिला परिषदों और पंचायत समितियों का पांच साल का कार्यकाल अगले महीने समाप्त होने के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। इन चार जिलों में 128 जिला परिषद और 702 पंचायत समिति वार्ड हैं। ये वार्ड कुल 38 पंचायत समितियों में शामिल हैं।राजस्थान के सभी 41 जिलों में कुल 1,403 जिला परिषद वार्डों और 457 पंचायत समितियों के 8,245 वार्डों के लिए चुनाव हुए हैं। इनमें से चार जिलों के 128 जिला परिषद और 702 पंचायत समिति वार्डों की मतगणना 17 दिसंबर को होगी। शेष जिलों में मतगणना जारी है और आने वाले रुझानों के साथ चुनावी तस्वीर और स्पष्ट होगी।