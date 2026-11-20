08:07 AM, 20-Nov-2026

दिग्गजों के बेटे-बहू की किस्मत का फैसला, दांव पर लगी साख

राजस्थान के गांवों की सत्ता का फैसला आज होने जा रहा है। शुक्रवार को जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव की मतगणना के साथ ही प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं के बेटे, बहू, पत्नी और बेटियों की सियासी किस्मत भी खुल जाएगी। किसी ने बेटे को राजनीति में उतारा है तो किसी ने पत्नी और बहू को चुनाव मैदान में भेजा है। अब मतगणना बताएगी कि नेताओं की राजनीतिक विरासत को ग्रामीण मतदाताओं का कितना समर्थन मिला है।इस चुनाव में कई ऐसे मुकाबले हैं, जिन पर प्रदेश की राजनीति की नजर है। चूरू में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बेटे और बहू चुनाव लड़ रहे हैं तो सीकर में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार के चार सदस्य मैदान में हैं। बीकानेर में डूडी और मेघवाल परिवार, दौसा में ममता भूपेश और डीसी बैरवा परिवार तथा झुंझुनूं में पूर्व सांसदों के परिवारों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इस बार चुनाव केवल जिला परिषद और पंचायत समितियों में भाजपा-कांग्रेस की सीटों का गणित नहीं बताएंगे, बल्कि यह भी संकेत देंगे कि बड़े नेताओं का अपने गृह जिले और राजनीतिक क्षेत्र में कितना प्रभाव है। हालांकि स्थानीय चुनावों में प्रत्याशी की व्यक्तिगत पहचान, जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे भी नतीजों को प्रभावित करते हैं।चूरू में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ के परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर है। उनके बेटे पराक्रम सिंह राठौड़ जिला परिषद के वार्ड 39 से भाजपा प्रत्याशी हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के केशरीचंद शर्मा से है। केशरीचंद पूर्व विधायक भंवरलाल शर्मा के बेटे और सरदारशहर विधायक अनिल शर्मा के भाई हैं। ऐसे में इस सीट पर दो प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों के बीच मुकाबला है। राठौड़ की पुत्रवधू कनिका सिंह भी जिला परिषद के वार्ड 23 से भाजपा प्रत्याशी हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस की आशा स्वामी से है। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में तारानगर से हार के बाद अब उनके परिवार के दो सदस्यों का प्रदर्शन राजनीतिक रूप से अहम है।इसी जिले में कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुडानिया की पत्नी कनक देवी जिला परिषद वार्ड 38 से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस विधायक पूसाराम गोदारा की पत्नी नानी देवी पंचायत समिति सदस्य का चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में चूरू में भाजपा और कांग्रेस दोनों के बड़े नेताओं के परिवारों के नतीजों पर नजर रहेगी।सीकर में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार के चार सदस्यों की चुनावी किस्मत का फैसला होगा। श्रीमाधोपुर पंचायत समिति में उनकी पत्नी शांति देवी खर्रा वार्ड 17 और छोटे बेटे अजय सिंह खर्रा वार्ड 20 से भाजपा प्रत्याशी हैं। बड़े बेटे दुर्गा सिंह खर्रा वार्ड 19 से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उनके छोटे भाई की पत्नी प्रतिमा खर्रा जिला परिषद के वार्ड 23 से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। एक ही परिवार के चार सदस्यों के मैदान में होने से सीकर के नतीजे मंत्री खर्रा के स्थानीय राजनीतिक प्रभाव के लिहाज से अहम होंगे। दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के लिए भी उनका गृह जिला सीकर प्रतिष्ठा का सवाल है। यहां कांग्रेस का प्रदर्शन प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व और जिले में पार्टी की स्थिति का भी संकेत देगा।झुंझुनूं में भी कई बड़े राजनीतिक परिवारों के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार के परिवार की दो बहुएं चुनाव मैदान में हैं। निवर्तमान जिला प्रमुख हर्षिणी कुलहरी वार्ड 5 और अनामिका पूनिया वार्ड 6 से भाजपा प्रत्याशी हैं। पूर्व सांसद संतोष अहलावत की पुत्रवधू और पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी की बेटी दीक्षा अहलावत भी चुनाव लड़ रही हैं। जिला प्रमुख का पद सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित होने के कारण यहां राजनीतिक परिवारों की दावेदारी और भी अहम हो गई है। टिकट वितरण को लेकर भाजपा में असंतोष भी सामने आया था। ऐसे में नतीजे पार्टी के अंदरूनी समीकरणों पर भी असर डाल सकते हैं।बीकानेर में दिवंगत पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी और कांग्रेस विधायक सुशीला डूडी की पुत्रवधू निकिता डूडी जिला परिषद का चुनाव लड़ रही हैं। वहीं पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल की बेटी सरिता चौहान जिला परिषद के वार्ड 26 से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। दोनों परिवार बीकानेर की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। ऐसे में इन उम्मीदवारों की जीत-हार से यह पता चलेगा कि ग्रामीण मतदाताओं के बीच इन परिवारों का राजनीतिक प्रभाव कितना कायम है।दौसा में कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के परिवारों की साख दांव पर है। पूर्व मंत्री ममता भूपेश की बेटी देवांगना भंडारी जिला परिषद वार्ड 19 से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं कांग्रेस विधायक डीसी बैरवा की पत्नी बीना बैरवा वार्ड 2 से प्रत्याशी हैं। भाजपा विधायक विक्रम बंशीवाल की मां भी जिला परिषद चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में दौसा में दोनों प्रमुख दलों के नेताओं के परिवारों का प्रदर्शन स्थानीय राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा।बूंदी में पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी के बेटे मनीष सैनी जिला परिषद वार्ड 20 से भाजपा प्रत्याशी हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री बनवारीलाल बैरवा की बेटी अलका बैरवा और पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा की पत्नी सुषमा बैरवा कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। उदयपुर में मावली विधायक पुष्करलाल डांगी के बेटे शांतिलाल डांगी जिला परिषद वार्ड 43 से चुनाव लड़ रहे हैं। सलूंबर में पूर्व सांसद रघुवीर मीणा की पत्नी बसंती देवी मीणा जिला परिषद प्रत्याशी हैं। पूर्व मंत्री खेमराज कटारा के बेटे विवेक कटारा पंचायत समिति चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।जैसलमेर में पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद के भाई अब्दुल्ला और अमरदीन फकीर जिला परिषद चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव के बेटे हरीश और बेटी अंजना भी चुनाव मैदान में हैं। इन परिवारों के नतीजे पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस के प्रभाव का आकलन करने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होंगे।पंचायत चुनाव के नतीजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार और कांग्रेस दोनों के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। भाजपा के सामने गांवों में अपनी पकड़ साबित करने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस इन चुनावों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में अपना जनाधार दिखाना चाहती है। भाजपा के लिए मुख्यमंत्री के साथ मंत्री और विधायकों के गृह जिलों में प्रदर्शन अहम रहेगा। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के लिए भी नतीजे संगठन की जमीनी स्थिति का संकेत देंगे। हालांकि पंचायत चुनाव के नतीजों को सीधे विधानसभा चुनाव का जनादेश नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहां स्थानीय उम्मीदवारों और क्षेत्रीय समीकरणों की भी बड़ी भूमिका रहती है।प्रदेश के 37 जिलों में शुक्रवार सुबह 8 बजे से जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना शुरू होगी। इस दौरान जिला परिषद के 1,275 और पंचायत समिति के 7,543 वार्डों के नतीजे सामने आएंगे। कुल 8,818 वार्डों की मतगणना होगी। कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर में मतगणना 17 दिसंबर को होगी। बाकी 37 जिलों में 25 नवंबर को जिला प्रमुख और 27 नवंबर को पंचायत समिति प्रधान के चुनाव होंगे।