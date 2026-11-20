राजस्थान में पंचायत समिति सदस्य चुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने भाजपा पर बड़ी बढ़त बना ली है। अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 35 जिलों की 182 पंचायत समितियों की 1,747 सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इनमें कांग्रेस ने 869 सीटें जीतकर पहला स्थान हासिल किया है, जबकि भाजपा 536 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। दोनों प्रमुख दलों के बीच जीत का अंतर 333 सीटों का है।

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घोषित नतीजों में कांग्रेस को करीब 50 फीसदी सीटें मिली हैं, जबकि भाजपा का आंकड़ा करीब 31 फीसदी है। निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 154 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) ने 129 सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) को 25, माकपा को 18, बसपा को 15 और आम आदमी पार्टी को एक सीट मिली है।प्रदेश में पंचायत समितियों की कुल 8,245 सीटें हैं। ऐसे में अब तक घोषित नतीजे कुल सीटों के करीब पांचवें हिस्से के हैं। शेष सीटों के परिणाम आने के बाद राजनीतिक तस्वीर और स्पष्ट होगी। कोटा, बारां, श्रीगंगानगर और करौली में मतगणना 17 दिसंबर को प्रस्तावित है।जिलों के नतीजों में जोधपुर और जयपुर में कांग्रेस ने भाजपा के मुकाबले बड़ी बढ़त बनाई है। जोधपुर की 243 सीटों में कांग्रेस ने 128 सीटें जीती हैं। यहां आरएलपी 53 और भाजपा 52 सीटों के साथ मुकाबले में रही। निर्दलीय उम्मीदवारों को 10 सीटें मिलीं।जयपुर जिले की 195 सीटों में कांग्रेस ने 109 पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 47 और आरएलपी को 31 सीटें मिलीं। निर्दलीय उम्मीदवार आठ सीटों पर विजयी रहे। सीकर की 144 सीटों में कांग्रेस ने 74 और भाजपा ने 52 सीटें जीतीं। दौसा की 125 सीटों में भी कांग्रेस 59 सीटों के साथ आगे रही, जबकि भाजपा को 37 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 26 सीटें मिलीं।पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह जिले झालावाड़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच बेहद करीबी मुकाबला रहा। यहां 100 सीटों में भाजपा ने 50 और कांग्रेस ने 49 सीटें जीतीं। एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई।वहीं उदयपुर की 129 सीटों में भाजपा ने 62 और कांग्रेस ने 54 सीटें हासिल कीं। यहां बीएपी को सात और निर्दलीय उम्मीदवारों को छह सीटें मिलीं।भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। यहां 46 सीटों में से 22 पर निर्दलीय जीते, जबकि कांग्रेस को 17 और भाजपा को पांच सीटें मिलीं। हनुमानगढ़ की 76 सीटों में कांग्रेस ने 41, माकपा ने 15 और भाजपा ने 13 सीटें जीतीं। डूंगरपुर की 20 सीटों में भाजपा को 14, बीएपी को चार और कांग्रेस को दो सीटें मिलीं।घोषित नतीजों में महिलाओं ने भी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विजयी उम्मीदवारों में 949 महिलाएं हैं, जबकि 797 पुरुषों ने जीत हासिल की है। एक उम्मीदवार की प्रविष्टि में लिंग का विवरण दर्ज नहीं है। इस तरह घोषित विजेताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 54 फीसदी है।विजयी उम्मीदवारों की औसत उम्र करीब 41 वर्ष है। सबसे कम उम्र के विजेता 21 वर्ष और सबसे अधिक उम्र के विजेता 81 वर्ष के हैं।

दलवार स्थिति: घोषित 1,747 सीटें