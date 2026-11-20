कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सार्वजनिक कार्यक्रम में निजी पारिवारिक अनुभव साझा करने से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। उनकी बातों पर भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया के बाद राहुल गांधी ने शिव-पार्वती की तस्वीर साझा कर पलटवार किया। इसके बाद राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर जुबानी जंग तेज हो गई है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राहुल गांधी के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने अपने निजी पारिवारिक प्रसंगों को सार्वजनिक कर दिया है। उन्होंने अपनी माताजी तक के बारे में कुछ कह दिया है। राठौड़ की इस टिप्पणी से राजनीतिक बयानबाजी और बढ़ गई। राहुल गांधी ने भाजपा की प्रतिक्रियाओं के बाद शिव-पार्वती की तस्वीर साझा की थी। इसमें माता पार्वती भगवान शिव की गोद में बैठी नजर आ रही हैं। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा से सवाल किया कि यदि मंदिरों में ऐसी प्रतिमाएं हैं तो राहुल गांधी के निजी अनुभवों पर आपत्ति क्यों? भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन शर्मा ने राहुल गांधी के बयान को सनातन की आस्था पर चोट बताया। उन्होंने कहा कि निजी पलों को सार्वजनिक मंच से साझा करना उचित नहीं है।

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भाजपा की तीखी प्रतिक्रिया

नवीन शर्मा ने कहा कि निजी पारिवारिक प्रसंगों को सार्वजनिक कर उन्हें हिंदू देवी-देवताओं से जोड़ना निंदनीय है। उन्होंने मंदिरों में कामुक मूर्तियों की मौजूदगी का तर्क दिया। शर्मा ने कहा कि सनातन परंपरा में इनका विशेष स्थान और दर्शन है। मंदिरों के बाहरी हिस्सों में ऐसी मूर्तियां होती हैं, जबकि गर्भगृह का अलग आध्यात्मिक महत्व है। उन्होंने कहा कि मंदिरों की मूर्तियों की तुलना राजनीतिक व्यक्ति के निजी प्रसंगों से करना उचित नहीं।

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कांग्रेस पर नकारात्मक नैरेटिव का आरोप

नवीन शर्मा ने राहुल गांधी के इस घटनाक्रम को कांग्रेस की नकारात्मक नैरेटिव बनाने की रणनीति बताया। उन्होंने कहा कि यह सनातन की आस्था के विरुद्ध प्रयास है। शर्मा के अनुसार, राहुल गांधी पहले भी कई विवादित बयान दे चुके हैं। भाजपा इसे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश मानती है। उन्होंने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में अधिक जिम्मेदारी और विवेक की अपेक्षा रखने को कहा।