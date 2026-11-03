पंजाब: दिवाली से पहले स्टील फैक्ट्री में बड़ा हादसा, मजदूरों पर गिरी क्रेन, तीन की मौत; एक गंभीर घायल

तलवाड़ा रोड स्थित लक्ष्मी स्टील मिल में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। काम के दौरान दो क्रेनों के आपस में टकराने से एक क्रेन टूटकर नीचे काम कर रहे मजदूरों पर गिर गई। इस दुर्घटना में तीन मजदूरों की मौके पर ही जान चली गई।

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एक अन्य मजदूर काला गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद चंडीगढ़ रेफर किया गया है। मृतकों की पहचान सत नारायण, लकड़ू और हर्ष के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही मिल मालिक गुरमुख सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना पर दुख व्यक्त किया और घायल मजदूर के पूरे इलाज का आश्वासन दिया। मिल मालिक ने मृतक मजदूरों के परिजनों को घटना की सूचना देने की बात भी कही।घटना की सूचना पर मंडी गोबिंदगढ़ थाने के एएसआई जगरूप सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि पुलिस को लक्ष्मी स्टील मिल में हादसे की जानकारी मिली थी। सिविल अस्पताल के चिकित्सकों ने भी चार मजदूरों को अस्पताल लाए जाने की पुष्टि की। इनमें से तीन की मौत हो चुकी थी और एक को गंभीर हालत में चंडीगढ़ भेजा गया। एएसआई जगरूप सिंह ने कहा कि परिजनों के बयान दर्ज होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है।