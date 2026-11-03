पंजाब में राहुल गांधी की रैली: सांसद अनुराग ठाकुर ने ली चुटकी, कहा- हमारे लिए ये शुभ संकेत

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने पंजाब में राहुल गांधी की प्रस्तावित रैली पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, वहां भाजपा की सरकार बनती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यह रैली भी भाजपा के लिए शुभ संकेत है और आगामी विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनेगी।

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सीएम मान पर भी बोला हमला

सांसद अनुराग ठाकुर ने पंजाब की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में नशे, गैंगवार और आपराधिक मामलों में पहले के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी ईमानदारी के बोर्ड लगवा रहे हैं, जबकि प्रदेश में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। विज्ञापन



परविंदर झोटा हत्याकांड पर भी दी प्रतिक्रिया

मानसा में हुए परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद ने कहा कि मौजूदा सरकार के पास जनता के बीच जाने के लिए कोई चेहरा नहीं बचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में पुलिस, व्यापारी, खिलाड़ी और गायक तक सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब को नशामुक्त बनाने के साथ-साथ विकसित प्रदेश बनाने के लिए काम करेगी। सांसद अनुराग ठाकुर ने पंजाब की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में नशे, गैंगवार और आपराधिक मामलों में पहले के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी ईमानदारी के बोर्ड लगवा रहे हैं, जबकि प्रदेश में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं।मानसा में हुए परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद ने कहा कि मौजूदा सरकार के पास जनता के बीच जाने के लिए कोई चेहरा नहीं बचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में पुलिस, व्यापारी, खिलाड़ी और गायक तक सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब को नशामुक्त बनाने के साथ-साथ विकसित प्रदेश बनाने के लिए काम करेगी।

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