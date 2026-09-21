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गैंग के नाम पर रंगदारी : पुलिस की जांच तेज, छह कारोबारी और दो सिंगर निशाने पर

Mon, 21 Sep 2026 02:06 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:06 AM IST
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Extortion in the name of a gang: Police investigation intensifies; six businessmen and two singers targeted
सन्नी एनक्लेव के कोयला कारोबारी को विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल भेजकर धमकी देने का मामला
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संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। सन्नी एनक्लेव के कोयला कारोबारी सुखपाल सिंह खिप्पल से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। यह मामला मोहाली में गैंगस्टरों के नाम पर कारोबारियों और चर्चित लोगों को धमकाने की बढ़ती घटनाओं से जुड़ा है। पुलिस यह पता लगा रही है कि धमकी देने वाले वास्तव में किसी गिरोह से जुड़े हैं या सिर्फ उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तक कम से कम छह कारोबारी और दो सिंगर ऐसे मामलों का शिकार बन चुके हैं।
सुखपाल सिंह के अनुसार, उन्हें 11 सितंबर को शाम करीब 4:30 बजे एक विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताया। उसने मैंडी रंधावा का नाम लेते हुए पांच करोड़ रुपये की मांग की। रकम न देने पर कारोबारी और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। उसी रात करीब 9:45 बजे उसी नंबर से दोबारा कॉल आई। थाना सिटी खरड़ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस मैंडी की थार पर 13 जुलाई को तेजाब डालने के मामले से भी इस घटना का संबंध खंगाल रही है। उस मामले में सुखपाल समेत अन्य लोगों पर केस दर्ज है।
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पहले भी कई लोग बने निशाना

मोहाली में गिरोह के नाम पर रंगदारी मांगने के कई मामले सामने आए हैं। मई 2026 में खरड़ के कारोबारी लवप्रीत सिंह से लॉरेंस गिरोह के नाम पर दो करोड़ रुपये मांगे गए थे। अगस्त 2025 में मोहाली के कारोबारी गुरिंदर सिंह से लॉरेंस के नाम पर 10 करोड़ रुपये की मांग की गई। जनवरी 2025 में एक प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख रुपये मांगने का मामला भी दर्ज हुआ था। सितंबर 2026 में तीन मोहाली कारोबारियों से पांच-पांच करोड़ रुपये मांगने के बाद उनके घरों पर फायरिंग हुई थी। इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनके लॉरेंस गिरोह से संबंध सामने आए थे।
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सिंगरों को भी मिली धमकियां

कारोबारियों के अलावा सिंगरों को भी ऐसी धमकियां मिली हैं। जनवरी 2026 में सिंगर बी पराक से 10 करोड़ रुपये मांगने के लिए उनके करीबी सिंगर दिलनूर को धमकी दी गई थी। अक्तूबर 2025 में भजन गायक हंसराज रघुवंशी से 15 लाख रुपये मांगे गए थे। बाद की जांच में पता चला कि आरोपी उनका अनुयायी था। ये घटनाएं दिखाती हैं कि अपराधी विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को निशाना बना रहे हैं।



गिरोह के नाम का इस्तेमाल कर रहे अपराधी

पुलिस की जांच का एक अहम पहलू यह भी है कि हर धमकी सीधे किसी बड़े गिरोह की वारदात नहीं होती। अप्रैल 2025 में एजीटीएफ ने मोहाली के एक कारोबारी से एक करोड़ रुपये मांगने वाले आरोपी को पकड़ा था। वह आरोपी गोल्डी बराड़ के भाई के नाम का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने तब भी कहा था कि बिना किसी गिरोह कनेक्शन वाले अपराधी गैंगस्टरों के डर का फायदा उठाकर फर्जी रंगदारी कॉल कर रहे हैं। सुखपाल सिंह मामले में भी कॉल की तकनीकी जांच, विदेशी नंबर का स्रोत और ध्वनि रिकॉर्डिंग महत्वपूर्ण होंगी। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि यह किसी गिरोह का तंत्र है या नाम का इस्तेमाल कर रहा कोई गिरोह।


शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। शिकायतकर्ता ने रंगदारी मांगने वाले को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताया है, जिसकी जांच की जा रही है। -ईशान सिंगला, डीएसपी खरड़
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