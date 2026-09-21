Mohali News: कई फेजों में सड़कें बदहाल, नगर निगम मानसून के बाद करेगा मरम्मत

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माई सिटी रिपोर्टरमोहाली। शहर के फेज-5, 6, 8, 9, 10 और 11 में सड़कें लंबे समय से खराब हैं। जगह-जगह गड्ढे होने से वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम की ओर से सड़क निर्माण का काम नहीं होने के कारण यह समस्या गंभीर हो गई है। फेज-7, 8 और 9 में सड़कों की ऊपरी परत पूरी तरह उखड़ चुकी है। गड्ढों के कारण वाहन चालकों को धीमी गति से चलना पड़ता है, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। कई स्थानों पर गड्ढों से बचने के लिए अचानक दिशा बदलनी पड़ती है। फेज-7 निवासी गुरमीत सिंह, गुरिंदर सिंह और परमजीत सिंह ने बताया कि समय पर मरम्मत न होने से समस्या बढ़ रही है। बारिश में गड्ढों में पानी भर जाता है, जबकि सूखे मौसम में धूल उड़ती है।निवासियों की परेशानीसड़कों की खराब हालत से स्थानीय निवासी बेहद परेशान हैं। धूल उड़ने से आसपास के लोगों को भी दिक्कत होती है। गड्ढों के कारण वाहनों को धीमी गति से चलना पड़ता है। अचानक दिशा बदलने से दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है। शहर के लोगों ने नगर निगम से खराब सड़कों का सर्वे कराकर जल्द मरम्मत और पुनर्निर्माण की मांग की है। उनकी मांग है कि केवल गड्ढे भरने के बजाय पूरी सड़क की सतह को दुरुस्त किया जाए। मोहाली को योजनाबद्ध शहर के रूप में विकसित किया गया था, लेकिन सड़कों की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों ने संबंधित अधिकारियों से प्राथमिकता के आधार पर सड़कों को ठीक करने का आग्रह किया है। नगर निगम आयुक्त संदीप सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि शहर की सड़कों का काम मानसून सीजन खत्म होने के बाद किया जाएगा। इसके लिए टेंडर जल्द निकाले जाएंगे। सभी सड़कों को जल्द बनाया जाएगा।शहर की सड़कों का काम मानसून सीजन खत्म होने के बाद किया जाएगा। इसके लिए टेंडर जल्द निकाले जाएंगे। सभी सड़कों को जल्द बनाया जाएगासंदीप सिंह, कमिश्नर , नगर निगम, मोहाली