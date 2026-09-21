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Mohali News: गारदी नगर में तीन घरों से लाखों रुपये के गहने और नकदी चोरी

Mon, 21 Sep 2026 02:02 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:02 AM IST
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Jewelry and cash worth lakhs of rupees stolen from three houses in Gardi Nagar
लांडरां/बनूड़। गांव गारदी नगर में बीती रात चोरों ने तीन घरों को निशाना बनाया। चोर लाखों रुपये के सोने-चांदी के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। इस घटना से इलाके में भय का माहौल है। पीड़ित सोमपाल ने बताया कि उसकी बेटी का विवाह अगले महीने तय है। उसने विवाह के लिए गहने और 80 हजार रुपये नकदी जमा की थी। चोरों ने उसके घर के ताले कटर से काटे और सामान बिखेर दिया। सोमपाल के घर से चांदी की चेनियां, कंगन, झांझर और अन्य गहने भी चोरी हुए। इसी तरह निर्मल सिंह के घर से सोने की बालियां, तीन कोके और 20 हजार रुपये नकदी गायब हुई। चौधरी बंटी के घर से डेढ़ तोले की सोने की चेन और अन्य गहने चोरी हुए। पीड़ित परिवारों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।
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