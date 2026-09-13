Ludhiana News: जैविक खादों के संतुलित प्रयोग की दी जानकारी

बसी पठाना/फतेहगढ़ साहिब। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) ने 13 सितंबर को गांव लोहारा माजरा में एक कार्यक्रम किया। इसमें किसानों को नैनो, जैविक और पानी में घुलनशील खादों के संतुलित प्रयोग की जानकारी दी गई।इफको के जिला मैनेजर हिमांशु जैन ने किसानों को पारंपरिक खादों के साथ नैनो और जैविक खादों के उचित प्रयोग को प्रेरित किया। उन्होंने इफको के विभिन्न उत्पादों जैसे सागरिका की जानकारी दी। जैन ने मिट्टी बचाओ मुहिम के तहत मिट्टी की जांच के आधार पर ही खादों के प्रयोग की सलाह दी। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, खादों का अनावश्यक प्रयोग भी कम होता है। प्रबंध निदेशक ई. रामेंदर कुमार ने सागरिका के कृषि महत्व और संकट हरण बीमा योजना पर बात की। सहकारी सभा लोहारा माजरा के अध्यक्ष जस्मेल सिंह समेत कई किसान उपस्थित रहे।