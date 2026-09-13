Ludhiana News: बठिंडा में नशे के खिलाफ दौड़े 20,000 युवा

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बठिंडा। पंजाब के युवाओं ने नशों के खिलाफ एक सशक्त संदेश दिया है। यहां आयोजित यूथ रन पंजाब-2026 में 20,000 युवाओं और खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस दौड़ का उद्देश्य मुख्यमंत्री भगवंत मान की युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम को बढ़ावा देना था।इस विशाल भागीदारी ने उड़ता पंजाब के नकारात्मक प्रचार का जवाब दिया। आयोजकों ने इसे चढ़ता पंजाब, खेलता पंजाब और भागता पंजाब व रंगला पंजाब की तस्वीर बताया। दौड़ में बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने उत्साह से भाग लिया। विजेताओं को 11,000 रुपये तक की नकद राशि दी गई। सभी प्रतिभागियों को टी-शर्ट और भागीदारी पदक भी मिले। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर इस आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा, यह नया पंजाब है। खोई हुई उम्मीद वापस आ गई है। पंजाब सरकार के सहयोग से युवा नशों की बुराई खत्म करने की राह पर हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष कर्तव्य अधिकारी राजबीर सिंह घुम्मण ने बताया कि यह मैराथन श्रृंखला की तीसरी कड़ी थी।राजबीर सिंह घुम्मण ने पंजाब को नकारात्मक तरीके से दिखाने वाले प्रचार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैराथन में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी उन लोगों को करारा जवाब है। ये वे लोग थे जिन्होंने उड़ता पंजाब जैसे प्रचार के जरिये पंजाब की गलत छवि बनाने की कोशिश की। घुम्मण ने कहा, आज हम उन्हें चढ़ता पंजाब, खेलता पंजाब और भागता पंजाब व रंगला पंजाब दिखाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यह हिस्सा लेना पूरी तरह से स्वैच्छिक था।घुम्मण ने बठिंडा के लोगों को इस शानदार प्रतिक्रिया के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यहां की भागीदारी ने पटियाला और लुधियाना में होने वाली आगामी मैराथन के लिए एक नया मानक स्थापित किया है। उन्होंने घोषणा की कि पूरे पंजाब में ऐसे आयोजन होते रहेंगे। घुम्मण ने लोगों से इस पहल का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने युवाओं को नशों के बजाय खेल और फिटनेस चुनने के लिए बढ़ावा देने को कहा।