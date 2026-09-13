Ludhiana News: भारत विकास परिषद ने बांटे कपड़े के थैले

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मंडी गोबिंदगढ़। भारत विकास परिषद शाखा मंडी गोबिंदगढ़ ने संस्कृति सप्ताह के तहत तीसरा प्रोजेक्ट आयोजित किया। इस दौरान स्वर्ग धाम, सुआ रोड सब्जी मंडी में कपड़े के 60 थैले वितरित किए गए। यह अभियान प्लास्टिक मुक्त समाज बनाने के उद्देश्य से चलाया गया।परिषद सदस्यों ने लोगों को प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग बंद कर कपड़े के थैलों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्हें प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने का आह्वान भी किया गया। परिषद के पीआरओ एवं प्रेस सचिव संजय गर्ग ने कहा कि प्लास्टिक जीवन और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। यह लंबे समय तक नष्ट नहीं होता जिससे प्रदूषण बढ़ता है। उन्होंने कहा कि नदियों और समुद्रों में जमा प्लास्टिक जलीय जीवों के लिए घातक है। प्लास्टिक जलाने से निकलने वाली विषैली गैसें मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं।संजय गर्ग ने सिंगल यूज प्लास्टिक का त्याग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। शाखा अध्यक्ष सुरेश पुरी ने अभियान में सहयोग करने वाले सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐसे जागरूकता अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे।