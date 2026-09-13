लुधियाना में एनकाउंटर: दो आरोपियों के ढेर होने की सूचना, चंडीगढ़ से आई एजीटीएफ टीम ने की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Published by: शाहिल शर्मा Updated Sun, 13 Sep 2026 03:26 PM IST
सार
चंडीगढ़ से आई एजीटीएफ की टीम ने लुधियाना में एनकाउंटर किया है। इस एनकाउंटर में दो आरोपियों के ढेर होने की सूचना है। एजीटीएफ की टीम को कुछ इनपुट मिले थे जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई।
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विस्तार
लुधियाना के आत्मनगर इलाके में उस समय अफरा-तफरी मच गई। जब एजीटीएफ की टीम ने एक एनकाउंटर किया। दो आरोपियों के पुलिस एनकाउंटर में ढेर होने की सूचना है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि स्थानीय पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है।
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गोलियां चलने पर स्थानीय पुलिस को दी सूचना
गोलियां चलने की आवाज पर इसकी जानकारी कंट्रोल रुम को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर के साथ-साथ आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस जांच करने में जुटी है कि आरोपियों के पास कौन-कौन से हथियार थे।
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चंडीगढ़ की एजीटीएफ टीम ने की कार्रवाई
जानकारी के अनुसार, चंडीगढ़ की एजीटीएफ की टीम लुधियाना पहुंची थी। उनके पास कुछ इनपुट्स थे। पुलिस ने आरोपियों की घेराबंदी कर उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपियों ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया जिसके बाद पुलिस जवानों ने जवाबी कार्रवाई की।
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