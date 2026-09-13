लुधियाना में एनकाउंटर: दो आरोपियों के ढेर होने की सूचना, चंडीगढ़ से आई एजीटीएफ टीम ने की कार्रवाई

लुधियाना के आत्मनगर इलाके में उस समय अफरा-तफरी मच गई। जब एजीटीएफ की टीम ने एक एनकाउंटर किया। दो आरोपियों के पुलिस एनकाउंटर में ढेर होने की सूचना है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि स्थानीय पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है।

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गोलियां चलने पर स्थानीय पुलिस को दी सूचना

गोलियां चलने की आवाज पर इसकी जानकारी कंट्रोल रुम को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर के साथ-साथ आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस जांच करने में जुटी है कि आरोपियों के पास कौन-कौन से हथियार थे। विज्ञापन



चंडीगढ़ की एजीटीएफ टीम ने की कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, चंडीगढ़ की एजीटीएफ की टीम लुधियाना पहुंची थी। उनके पास कुछ इनपुट्स थे। पुलिस ने आरोपियों की घेराबंदी कर उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपियों ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया जिसके बाद पुलिस जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। गोलियां चलने की आवाज पर इसकी जानकारी कंट्रोल रुम को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर के साथ-साथ आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस जांच करने में जुटी है कि आरोपियों के पास कौन-कौन से हथियार थे।जानकारी के अनुसार, चंडीगढ़ की एजीटीएफ की टीम लुधियाना पहुंची थी। उनके पास कुछ इनपुट्स थे। पुलिस ने आरोपियों की घेराबंदी कर उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपियों ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया जिसके बाद पुलिस जवानों ने जवाबी कार्रवाई की।

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