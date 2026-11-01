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Jalandhar News: रिश्वतखोरी के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया

Sun, 01 Nov 2026 05:37 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sun, 01 Nov 2026 05:37 PM IST
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Raised awareness about the adverse effects of bribery.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मोगा। विजिलेंस ब्यूरो यूनिट मोगा ने 26 अक्तूबर से 1 नवंबर, 2026 तक मनाए जा रहे भ्रष्टाचार जागरूकता सप्ताह के तहत रविवार को बीडीपीओ. कार्यालय में एक सेमिनार आयोजित किया।

सेमिनार का उद्देश्य ईमानदारी से खुशहाली नारे के तहत लोगों को रिश्वतखोरी के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना था। डीएसपी सोहन सिंह और इंस्पेक्टर अमनदीप सिंह सहित विजिलेंस कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया। उन्होंने उपस्थित लोगों से भ्रष्टाचार के विरुद्ध एकजुट होने का आह्वान किया। विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी सेमिनार में हिस्सा लिया। अधिकारियों ने भ्रष्टाचार विरोधी व्हाट्सएप नंबर 9501-200-200 और टोल-फ्री नंबर 1800-1800-1000 की जानकारी दी। लोगों से रिश्वत मांगे जाने पर विजिलेंस ब्यूरो को शिकायत करने की अपील की गई। अधिकारियों ने भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए आम लोगों की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया।
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