Jalandhar News: जलालिया नाले पर 16 करोड़ की लागत से बनेगा 150 मीटर लंबा पुल, निर्माण शुरू

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संवाद न्यूज एजेंसीपठानकोट। पंजाब के कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने विधानसभा हलका भोआ के सीमावर्ती क्षेत्र बमियाल में जलालिया नाले पर नए पुल के निर्माण कार्य की शुरुआत की। यह पुल करीब 16 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा। यह लोगों की दशकों पुरानी मांग को पूरा करेगा।पुल 150 मीटर लंबा और 44 फीट चौड़ा होगा। इसके निर्माण कार्य की शुरुआत पर इलाके में खुशी देखी गई। निवासियों ने इस विकास कार्य के लिए पंजाब सरकार का धन्यवाद किया। मंत्री ने कहा कि यह सीमावर्ती क्षेत्र की अहम मांग पूरी करने की दिशा में ठोस कदम है। उन्होंने इसे इलाके के विकास और आवाजाही की सुविधा के लिए एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट बताया। पुल का निर्माण लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और एसोसिएट इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा किया जाएगा।अन्य पुलों का विकासमंत्री ने बताया कि विधानसभा हलका भोआ में पांच अहम पुलों के निर्माण कार्य चल रहे हैं। संगरमा दरिया पर पुल का काम तेजी से जारी है और जलालिया नाले पर यह दूसरा पुल है। घरोटा के नजदीक सावला में स्टील ब्रिज और मकौड़ा पत्तन में पुल का निर्माण भी शुरू होगा। इन सभी प्रोजेक्टों का मुख्य मकसद सीमावर्ती क्षेत्र में बेहतर आवाजाही सुविधाएं प्रदान करना है। यह पुल बमियाल क्षेत्र के गांवों, जम्मू-कश्मीर की ओर आने-जाने वाले लोगों, फौज और बीएसएफ की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण होगा।