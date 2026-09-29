एलपीयू हिंसा की ग्राउंड रिपोर्ट: आगजनी और तोड़फोड़ इत्तेफाक नहीं, छात्रों की बातें साजिश की ओर कर रहीं इशारा

एलपीयू की छात्रा सिंधू और विंदू ने कहा कि उस दिन हॉस्टल में छात्राओं ने प्रदर्शन करते हुए वार्डन से बात की, जब अनुमति नहीं तो सभी इकट्ठा हुए और बाहर आ गए। जिसके बाद अन्य हॉस्टल तक मैसेज सर्कुलेट हुआ तो बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठे हो गए। हम प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि जीएच-3 में छात्रा से दुष्कर्म की बात सामने आई थी। पता चला प्रबंधन ने लड़की को घर भेज दिया जिसके बाद माहौल बिगड़ा। तीन छात्राओं का वीडियो वायरल होने की बात पर कहा कि जो पूरा प्रकरण हुआ, जीएच-3 के उस कमरे का नहीं है जो बोला गया। 504 कमरा नंबर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, पांचवी मंजिल पर नहीं, जो कुछ था बेसमेंट में हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। पता नहीं 27 सितंबर की रात ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ एक मैसेज वायरल हुआ और सब धीरे-धीरे इकट्ठे हो गए। हॉस्टल के ज्यादातर विद्यार्थी घर जा चुके हैं, इसलिए स्थिति सामान्य हो गई।