Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Canada new immigration plan 380,000 people granted permanent residency annually

कनाडा का नया आव्रजन प्लान: हर साल 3.80 लाख को मिलेगा स्थायी निवास, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है उद्देश्य

Sat, 07 Nov 2026 08:17 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालंधर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालंधर Published by: Nivedita Updated Sat, 07 Nov 2026 08:17 AM IST
सार

कुल स्थायी निवासियों में 64.4 फीसदी हिस्सेदारी आर्थिक श्रेणी की होगी। प्रांतीय नामांकन कार्यक्रम के तहत हर साल 95,000 लोगों को अवसर देने का लक्ष्य रखा गया है। परिवारों को मिलाने के लिए प्रतिवर्ष 81,000 और शरणार्थियों तथा संरक्षित व्यक्तियों के लिए 49,300 स्थान निर्धारित किए गए हैं।

विज्ञापन
Canada new immigration plan 380,000 people granted permanent residency annually
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Freepik

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कनाडा सरकार ने 2027 से 2029 तक के लिए नई आव्रजन नीति जारी की है। इसके तहत अगले तीन वर्षों में हर साल 3,80,000 नए स्थायी निवासी बसाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस तरह कुल 11.40 लाख लोगों को कनाडा की स्थायी नागरिकता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
विज्ञापन


सरकार की इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य कनाडा की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। यह नीति कुशल कामगारों, तकनीकी विशेषज्ञों, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े पेशेवरों और श्रमिकों को प्राथमिकता देगी। कुल स्थायी निवासियों में 64.4 फीसदी हिस्सेदारी आर्थिक श्रेणी की होगी। प्रांतीय नामांकन कार्यक्रम के तहत हर साल 95,000 लोगों को अवसर देने का लक्ष्य रखा गया है। परिवारों को मिलाने के लिए प्रतिवर्ष 81,000 और शरणार्थियों तथा संरक्षित व्यक्तियों के लिए 49,300 स्थान निर्धारित किए गए हैं।
विज्ञापन


नई नीति में सरकार ने अस्थायी निवासियों की संख्या नियंत्रित करने का भी फैसला किया है। हर साल नए अस्थायी कामगारों तथा अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के आगमन को मिलाकर लगभग 3,70,000 तक सीमित रखने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही, कनाडा में पहले से रह रहे अस्थायी निवासियों को स्थायी निवासी बनाने के लिए 2027 के अंत तक 2 लाख लोगों को अवसर देने की विशेष व्यवस्था भी घोषित की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


पंजाबी युवाओं के लिए अवसर
कनाडा सरकार के इस फैसले को पंजाब के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आव्रजन विशेषज्ञ पूजा सिंह के अनुसार, नई नीति में सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवाओं, नर्सिंग, निर्माण क्षेत्र, कृषि और अन्य कुशल व्यवसायों में शिक्षा तथा कार्य अनुभव वाले युवाओं के लिए अवसर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को अब केवल विद्यार्थी वीजा के सहारे कनाडा पहुंचने की रणनीति के बजाय सीधे स्थायी निवास के योग्य कार्यक्रमों, एक्सप्रेस एंट्री और प्रांतीय नामांकन कार्यक्रम की तैयारी करनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा की दक्षता, शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed