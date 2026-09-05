Jalandhar News: नडाला कॉलेज में हथियारबंद लुटेरों का धावा, चौकीदार को पीटा

नडाला। कपूरथला के गुरु नानक प्रेम करमसर कॉलेज में शुक्रवार देर रात हथियारबंद लुटेरों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने चौकीदार से मारपीट कर उसे बंधक बना लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।लुटेरों ने कॉलेज के अलग-अलग कमरों में तलाशी ली और सामान खंगाला। घायल चौकीदार को इलाज के लिए भुलत्थ सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। कॉलेज कार्यालय निगरान सुखविंदर सिंह ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बदमाश देर रात कॉलेज में दाखिल हुए और चौकीदार को बांध दिया। एएसआई दलजीत सिंह ने कहा कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आरोपियों की पहचान के लिए अन्य साक्ष्यों का भी सहारा लिया जा रहा है।