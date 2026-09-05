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Jalandhar News: फगवाड़ा में गड्ढे में गिरी स्कूटी, दो युवक घायल

Sat, 05 Sep 2026 05:55 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sat, 05 Sep 2026 05:55 PM IST
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Scooty falls into a ditch in Phagwara, two youths injured
संवाद न्यूज एजेंसी
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फगवाड़ा। पाछटा गांव के नजदीक सड़क पर बने एक गहरे गड्ढे में स्कूटी गिरने से दो युवक घायल हो गए। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाछटा में भर्ती कराया गया।


हादसे में बलजीत सिंह के कंधे और टांगों पर गंभीर चोटें आईं, जबकि सतनाम सिंह को मामूली चोट लगी। सतनाम सिंह और बलजीत सिंह रावलपिंडी गांव से पाछटा लौट रहे थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास उनकी एक्टिवा स्कूटी गड्ढे में जा गिरी। इससे दोनों युवक घायल हो गए। राहगीरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के बाद घर भेज दिया गया। सतनाम सिंह ने कहा कि इन गड्ढों के कारण पहले भी कई हादसे हुए हैं। उन्होंने प्रशासन से सड़क की जल्द मरम्मत करवाने की मांग की है।
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