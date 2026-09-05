Jalandhar News: फरीदकोट में श्रद्धा से मनाई जन्माष्टमी

फरीदकोट। फरीदकोट जिले में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिरों को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित झांकियां प्रदर्शित की गईं।जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गईं। फरीदकोट के श्री राधा कृष्ण धाम सहित जिले के कई मंदिरों और कोटकपूरा शहर में भी धार्मिक आयोजन हुए। श्री राधा कृष्ण मंदिर में अयोध्या के श्री राम मंदिर के स्वरूप वाली झांकी ने श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। समुद्र मंथन की झांकी भी पसंद की गई। मंदिर कमेटी के प्रधान इंजीनियर राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग और पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई थी।