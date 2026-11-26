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खास तौर पर उन इलाकों में इस गठबंधन की चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां सिख समुदाय की अच्छी-खासी आबादी है और जहां पंजाब से जाकर बसे किसान परिवारों ने कई दशकों में अपनी अलग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहचान बनाई है। विज्ञापन पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच हुआ राजनीतिक समझौता केवल पंजाब की सत्ता की लड़ाई तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसका राजनीतिक और सामाजिक महत्व उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र से लेकर उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल तक भी देखा जा सकता है।

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यूपी और उत्तराखंड में होने हैं चुनाव

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे समय में अकाली दल तथा भाजपा का दोबारा साथ आना इन राज्यों के सिख और पंजाबी समुदाय के बीच भी राजनीतिक चर्चा का विषय बन सकता है।



एक दशक पहले भी हुई थी कोशिश

इस पूरे घटनाक्रम का एक दिलचस्प ऐतिहासिक पहलू यह है कि अकाली दल ने करीब एक दशक पहले भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश की थी।



2015 में अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने उत्तर प्रदेश की 35 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना घोषित की थी। पार्टी ने पंजाबी और सिख आबादी वाले क्षेत्रों की पहचान के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए थे। इसके बाद मई 2016 में पार्टी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में संगठनात्मक विस्तार की बाकायदा तैयारी शुरू कर दी।



सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राय सिंह को दोनों राज्यों में अकाली दल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और पंजाब तथा दिल्ली के पांच वरिष्ठ नेताओं का एक दल संगठन खड़ा करने में उनकी सहायता के लिए बनाया गया। उस समय पार्टी ने उत्तर प्रदेश की करीब 40 और उत्तराखंड की 32 विधानसभा सीटों पर अपनी संभावनाएं तलाशने की बात कही थी। अकाली नेतृत्व की योजना थी कि जहां पंजाबी और सिख आबादी उल्लेखनीय है, वहां पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी।



पार्टी ने भाजपा के साथ पंजाब की तर्ज पर गठबंधन करने की इच्छा भी जताई थी, लेकिन समझौता नहीं होने की स्थिति में अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी। सितंबर 2016 में अकाली दल ने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की पहली सूची भी बाकायदा जारी कर दी थी। इस सूची की खास बात यह थी कि इसमें 12 सिख उम्मीदवार शामिल थे।



पार्टी ने पीलीभीत, पलिया, गोला, मोहम्मदी, बरखेड़ा, बिलासपुर, गाजियाबाद, सहारनपुर, झांसी, रायबरेली और लखनऊ कैंट सहित कई क्षेत्रों में उम्मीदवार घोषित किए थे। राय सिंह को पलिया और उनकी पत्नी राज राय को पीलीभीत से उम्मीदवार बनाने की घोषणा की गई थी, जबकि गुरप्रीत सिंह बग्गा का नाम सहारनपुर नगर के लिए सामने आया था।

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