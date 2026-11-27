पांच साल पहले भाजपा में शामिल होने के बावजूद प्रदेश की राजनीति में सक्रिय जिम्मेदारी नहीं मिलने की उनकी नाराजगी सामने आई है। कैप्टन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि पांच साल तक मुझे किसी ने नहीं पूछा। आखिर पंजाब में भाजपा को उनकी जरूरत है भी या नहीं?मीडिया से बातचीत में कैप्टन ने कहा कि प्रधानमंत्री से हालिया मुलाकात के दौरान उन्होंने पूछा था कि सर, क्या आपको मेरी जरूरत है? उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि भाजपा में शामिल हुए पांच साल बीत चुके हैं लेकिन इस दौरान न दिल्ली के नेतृत्व और न ही पंजाब के किसी नेता ने उनसे प्रदेश की राजनीति को लेकर कोई गंभीर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया कि पार्टी इस मामले को देख रही है। हालांकि, कैप्टन का कहना था कि पांच साल तक इंतजार करना कम समय नहीं है।

छह दशक का अनुभव लेकिन पार्टी में भूमिका का इंतजार

कैप्टन ने भाजपा की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी में पुराने नेताओं पर ही ज्यादा भरोसा किया जाता है। नए शामिल हुए नेताओं के लिए शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच बनाना आसान नहीं है। भाजपा में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के अवसर भी सीमित हैं और कई बार साल में एक बार ही मिलने का मौका मिलता है।



उन्होंने कहा कि पंजाब की राजनीति का लंबा अनुभव होने के बावजूद पार्टी ने उनकी क्षमताओं का अपेक्षित इस्तेमाल नहीं किया। प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों को समझने वाले स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी देने के बजाय बाहर से आए नेताओं को अहम भूमिका सौंपी जा रही है।



कैप्टन के मुताबिक, दिल्ली में उन्हें बताया गया कि पंजाब ही नहीं, दूसरे राज्यों से कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए नेताओं को भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।



कांग्रेस में रहते हुए आलाकमान तक थी सीधी पहुंच

कैप्टन ने कांग्रेस के दिनों को याद करते हुए कहा कि वहां पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच काफी आसान थी। रात नौ बजे भी कांग्रेस अध्यक्ष का फोन आ जाता था और अहमद पटेल की मौजूदगी में राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होती थी। उन्होंने अपनी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी जिक्र किया।



कैप्टन ने बताया कि पीठ की सर्जरी और घुटने का प्रत्यारोपण होने के कारण उन्हें लंबे समय तक आराम करना पड़ा। हालांकि, अब स्वास्थ्य ठीक होने के बावजूद पार्टी में उनकी भूमिका को लेकर स्थिति नहीं बदली है।



उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद भाजपा के पंजाब प्रभारी सतीश पूनिया ने उनसे संपर्क किया और चंडीगढ़ आने पर मुलाकात का भरोसा दिया।