मॉक ड्रिल का उद्देश्य सिविल डिफेंस की तैयारियों का जायजा लेना है। यह आपात स्थिति में प्रतिक्रिया व्यवस्था को मजबूत करेगा। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के दाैरान उपायुक्त एवं नागरिक सुरक्षा नियंत्रक चिह्नित क्षेत्रों में ब्लैकआउट कराएंगे। आम लोगों को गैरजरूरी लाइटें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यक सेवाएं हालांकि चालू रहेंगी।मॉक ड्रिल में अग्निशमन अभियान, तलाशी एवं बचाव कार्य और प्राथमिक उपचार का अभ्यास किया जाएगा। घायलों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा यातायात व भीड़ नियंत्रण जैसी आपातकालीन गतिविधियां भी शामिल होंगी। अभ्यास के अंत में दो मिनट तक लगातार ऊंची आवाज वाला सायरन बजेगा। यह ऑल क्लियर का संकेत देगा। प्रशासन ने लोगों से इस दौरान न घबराने की अपील की है।

चंडीगढ़ में 20 मिनट का मॉक ब्लैकआउट

चंडीगढ़ में शुक्रवार शाम ठीक सात बजे एयर रेड सायरन गूंजेगा। इस अभ्यास में शहर के 35 चिन्हित स्थानों पर करीब 20 मिनट तक आपातकालीन तैयारियों को परखा जाएगा।



अभ्यास की शुरुआत शाम सात बजे दो मिनट तक हाई-लो पिच के एयर रेड वार्निंग सायरन से होगी। इसके बाद अगले 20 मिनट तक संबंधित विभागों और एजेंसियों के अधिकारी अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों के अनुसार सक्रिय रहेंगे। इस दौरान ब्लैकआउट मॉक ड्रिल भी होगी। अभ्यास समाप्त होने पर दो मिनट तक हाई पिच का सायरन बजाया जाएगा।



आपात स्थिति में विभागों की प्रतिक्रिया परखेगा प्रशासन

मॉक एक्सरसाइज का उद्देश्य हवाई हमले या किसी अन्य आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारियों का आकलन करना है। सायरन बजने के बाद विभागों की प्रतिक्रिया, विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल और सुरक्षा प्रोटोकॉल की जांच की जाएगी। इसके साथ ही नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े इंतजाम भी परखे जाएंगे।



अफवाहों से बचें, अधिकारियों का करें सहयोग

प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि सायरन की आवाज को वास्तविक खतरे का संकेत न समझें। यह पहले से निर्धारित अभ्यास है। नागरिक अफवाहें फैलाने से बचें और मौके पर मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों का सहयोग करें। प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने की भी अपील की गई है।