पंजाब में अभी से बिजली संकट: छह थर्मल यूनिट बंद, 2260 मेगावाट उत्पादन ठप; 2027 की गर्मियों में क्या होगा?
पंजाब में सर्दी के सीजन में भी बिजली कटौती से हाहाकार मचा हुआ है। 9000 मेगावाट की मांग के सामने सिर्फ 3500 मेगावाट उत्पादन के चलते गांवों से शहरों तक ढाई से सवा तीन घंटे तक के कट लग रहे हैं। दिसंबर तक पूरी राहत नहीं मिलेगी।
विस्तार
पंजाब में सर्दी के मौसम में भी बिजली संकट गहराने लगा है। सरकारी और निजी क्षेत्र के थर्मल प्लांटों के छह यूनिट बंद होने से 2260 मेगावाट बिजली उत्पादन ठप पड़ गया है। प्रदेश में बिजली की औसत मांग करीब 9000 मेगावाट है, जबकि सभी स्रोतों से उत्पादन लगभग 3500 मेगावाट ही हो रहा है।
मांग और उपलब्धता के बीच बड़े अंतर के कारण पावरकाम को बिजली कट लगाने पड़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर जिला मुख्यालयों, कंडी इलाके और शहरी औद्योगिक क्षेत्रों तक ढाई से सवा तीन घंटे तक बिजली कटौती हो रही है।
दिन के समय सौर ऊर्जा से बिजली उपलब्ध होने के कारण पावरकाम को मांग पूरी करने में अपेक्षाकृत कम परेशानी होती है लेकिन शाम 5:30 से 7:30 बजे तक स्थिति बिगड़ जाती है। इस दौरान बिजली की मांग बढ़ने पर ओपन मार्केट से भी पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही। पावरकाम के डायरेक्टर जनरेशन इंजीनियर पुनरदीप सिंह बराड़ ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि गोइंदवाल थर्मल का बंद यूनिट जल्द चालू होने की उम्मीद है। रोपड़ थर्मल के बंद यूनिटों में से भी एक को जल्द चलाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
इस समय सरकारी क्षेत्र के रोपड़ थर्मल प्लांट के 210-210 मेगावाट क्षमता वाले तीन, चार और पांच नंबर यूनिट बंद हैं। गोइंदवाल थर्मल का 270 मेगावाट का दूसरा यूनिट, निजी क्षेत्र के राजपुरा थर्मल का 700 मेगावाट का दूसरा यूनिट और तलवंडी साबो थर्मल का 660 मेगावाट का पहला यूनिट भी उत्पादन नहीं कर रहा। इनमें राजपुरा, तलवंडी साबो और रोपड़ का चार नंबर यूनिट सालाना मरम्मत के लिए बंद हैं। बाकी यूनिट तकनीकी खराबी के कारण बंद पड़े हैं।
वीरवार को पावरकाम को सरकारी थर्मलों से 835 मेगावाट, निजी थर्मलों से 1584 मेगावाट और हाइडल परियोजनाओं से 221 मेगावाट बिजली मिली। अन्य स्रोतों से उपलब्ध बिजली के बावजूद मांग के मुकाबले आपूर्ति का अंतर बना हुआ है। बंद यूनिटों के दोबारा चालू होने की समय सीमा भी अलग-अलग है। ऐसे में दिसंबर तक बिजली संकट से पूरी राहत मिलने की संभावना नहीं है।
राजपुरा थर्मल का बंद यूनिट 10 दिसंबर, तलवंडी साबो का यूनिट 21 दिसंबर और रोपड़ का चार नंबर यूनिट 22 दिसंबर को चालू होने की संभावना है। तकनीकी खराबी के कारण बंद रोपड़ के तीन और पांच नंबर यूनिट क्रमश: 28 और 30 नवंबर तक चालू किए जाने की उम्मीद है। गोइंदवाल थर्मल का दूसरा यूनिट वीरवार रात तक दोबारा चलने की संभावना जताई गई है। इसके बाद भी दिसंबर तक 1570 मेगावाट क्षमता के तीन यूनिट बंद रहेंगे।
2027 की गर्मियों में 2500 मेगावाट तक हो सकती है बिजली की कमी
पंजाब इंजीनियर्स एसोसिएशन के महासचिव इंजीनियर अजयपाल सिंह अटवाल के अनुसार प्रदेश में हर साल बिजली की मांग 7 से 8 प्रतिशत बढ़ रही है लेकिन उत्पादन क्षमता में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हो रही। उन्होंने आशंका जताई कि 2027 के गर्मी के पीक सीजन में मांग के मुकाबले बिजली की उपलब्धता 2000 से 2500 मेगावाट तक कम रह सकती है। उनका सुझाव है कि रोपड़ थर्मल प्लांट में 800-800 मेगावाट के दो सुपरक्रिटिकल यूनिट लगाए जाएं। एसोसिएशन इस संबंध में सरकार को कई बार ज्ञापन दे चुकी है।