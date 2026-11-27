{"_id":"6b090478b553cc8e8f0ea8d9","slug":"power-crisis-begun-to-intensify-in-punjab-during-winter-season-2026-11-27","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पंजाब में अभी से बिजली संकट: छह थर्मल यूनिट बंद, 2260 मेगावाट उत्पादन ठप; 2027 की गर्मियों में क्या होगा?","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब में सर्दी के मौसम में भी बिजली संकट गहराने लगा है। सरकारी और निजी क्षेत्र के थर्मल प्लांटों के छह यूनिट बंद होने से 2260 मेगावाट बिजली उत्पादन ठप पड़ गया है। प्रदेश में बिजली की औसत मांग करीब 9000 मेगावाट है, जबकि सभी स्रोतों से उत्पादन लगभग 3500 मेगावाट ही हो रहा है। विज्ञापन



मांग और उपलब्धता के बीच बड़े अंतर के कारण पावरकाम को बिजली कट लगाने पड़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर जिला मुख्यालयों, कंडी इलाके और शहरी औद्योगिक क्षेत्रों तक ढाई से सवा तीन घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। विज्ञापन

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शाम को बिगड़ जाती है स्थिति

दिन के समय सौर ऊर्जा से बिजली उपलब्ध होने के कारण पावरकाम को मांग पूरी करने में अपेक्षाकृत कम परेशानी होती है लेकिन शाम 5:30 से 7:30 बजे तक स्थिति बिगड़ जाती है। इस दौरान बिजली की मांग बढ़ने पर ओपन मार्केट से भी पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही। पावरकाम के डायरेक्टर जनरेशन इंजीनियर पुनरदीप सिंह बराड़ ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि गोइंदवाल थर्मल का बंद यूनिट जल्द चालू होने की उम्मीद है। रोपड़ थर्मल के बंद यूनिटों में से भी एक को जल्द चलाने के प्रयास किए जा रहे हैं।



इस समय सरकारी क्षेत्र के रोपड़ थर्मल प्लांट के 210-210 मेगावाट क्षमता वाले तीन, चार और पांच नंबर यूनिट बंद हैं। गोइंदवाल थर्मल का 270 मेगावाट का दूसरा यूनिट, निजी क्षेत्र के राजपुरा थर्मल का 700 मेगावाट का दूसरा यूनिट और तलवंडी साबो थर्मल का 660 मेगावाट का पहला यूनिट भी उत्पादन नहीं कर रहा। इनमें राजपुरा, तलवंडी साबो और रोपड़ का चार नंबर यूनिट सालाना मरम्मत के लिए बंद हैं। बाकी यूनिट तकनीकी खराबी के कारण बंद पड़े हैं।



वीरवार को पावरकाम को सरकारी थर्मलों से 835 मेगावाट, निजी थर्मलों से 1584 मेगावाट और हाइडल परियोजनाओं से 221 मेगावाट बिजली मिली। अन्य स्रोतों से उपलब्ध बिजली के बावजूद मांग के मुकाबले आपूर्ति का अंतर बना हुआ है। बंद यूनिटों के दोबारा चालू होने की समय सीमा भी अलग-अलग है। ऐसे में दिसंबर तक बिजली संकट से पूरी राहत मिलने की संभावना नहीं है।

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