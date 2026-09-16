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बठिंडा में पुलिस रिमांड में युवक की माैत: चोरी के आरोप में पकड़ा गया था, पिता बोले-पुलिस ने पीटकर मार डाला

Wed, 16 Sep 2026 02:11 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, बठिंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, बठिंडा Published by: Nivedita Updated Wed, 16 Sep 2026 02:11 PM IST
सार

दलेर सिंह नशा करता था। उसके पिता का कहना है कि 13 सितंबर को वो नशा लेने के लिए गांव जय सिंह वाला में गया था, लेकिन वहां के लोगों ने उसे चोर समझकर थाना संगत पुलिस को पकड़वा दिया।

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Youth dies in police custody in Bathinda father alleges police beat him to death
अस्पताल पहुंचे मृतक के पिता - फोटो : संवाद

विस्तार
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बठिंडा में थाना संगत पुलिस द्वारा गांव जय सिंह वाला में हुई चोरी के आरोप में पकडे़ गए युवक दलेर सिंह (26) की रिमांड के दौरान मंगलवार शाम को तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद पुलिस उसे नजदीकी सरकारी अस्पताल ले गई। वहां से स्टाफ ने उसे सिविल अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस युवक को लेकर सिविल अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 
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सिविल अस्पताल पहुंचे मृतक के पिता बख्शीश सिंह ने थाना संगत पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने रिमांड के दौरान उनके बेटे की पीट कर हत्या कर दी। वहीं डीएसपी देहाती हरविंदर सिंह का कहना था कि पुलिस पर परिजनों द्वारा लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। मौत के असल कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेंगे। 
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बख्शीश सिंह ने बताया कि दलेर सिंह नशा करता था। 13 सितंबर को वो नशा लेने के लिए गांव जय सिंह वाला में गया था, लेकिन वहां के लोगों ने उसे चोर समझकर थाना संगत पुलिस को पकड़वा दिया था। बख्शीश सिंह ने बताया कि 14 सितंबर को वह बेटे को अदालत में पेशी के दौरान मिले थे, तब वो बिलकुल ठीक था। मंगलवार रात को उन्हें पुलिस से सूचना मिली कि दलेर की मौत हो गई है। उसने सीएम मान से इंसाफ की मांग की है। 
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डीएसपी देहाती हरविंदर सिंह ने कहा कि पुलिस ने दलेर सिंह को चोरी के आरोप में पकड़ा था। मृतक के पिता द्वारा लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। 

ढाई साल के मासूम के सिर से उठा पिता का साया
दलेर सिंह के पिता बख्शीश सिंह जब सिविल अस्पताल पहुंचे तो उनके साथ दलेर का ढाई साल का बच्चा भी था। दादा की गोद में चढ़े मासूस को नहीं पता कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं।  
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