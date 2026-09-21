मोगा में बड़ा सड़क हादसा: दीवार से टकराई कार, तीन लोगों की मौत; नशे में धुत ड्राइवर जमीन पर गिरा

मोगा जिले के गांव मल्लके में कार के दीवार से टकराने से एक बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं, एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर नशे की हालत में था। हादसे के बाद जैसे ही वह गाड़ी से निकला तो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही हे।

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जानकारी के मुताबिक, कार में पांच लोग सवार थे। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हादसे के वक्त कार चालक ने अत्यधिक शराब का सेवन किया था। गांव मल्लके में तेज रफ्तार और नशे के कारण चालक गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा और कार सीधे सड़क किनारे बने एक मकान की दीवार से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कुलदीप सिंह निवासी माड़ी मुस्तफा, जिला मोगा, वकील सिंह निवासी गांव कौणी, जिला फरीदकोट, आठ वर्षीय मासूम बच्चे गुरकीरत की मौत हो गई। हादसे में घायल व्यक्ति अमृतपाल सिंह और आकाशदीप को इलाज के लिए गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल अस्पताल, फरीदकोट में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत ठीक है। वहीं, तीनों मृतकों के शवों को उनके परिजन बिना पुलिस कार्रवाई के अपने-अपने घर ले गए।जानकारी के मुताबिक घटनास्थल दोनों जिलों की सीमा फरीदकोट और मोगा की सीमा के नजदीक होने के कारण हादसे के बाद दोनों जिलों की पुलिस 10 से 11 घंटे तक क्षेत्राधिकार और सीमा विवाद में ही उलझी रही। रविवार रात करीब 10:00 बजे हुए इस हादसे के बाद ना तो थाना समालसर की पुलिस मौके पर पहुंची और ना ही थाना कोटकपूरा पुलिस ने कोई सुध ली। सोमवार सुबह 10 बजे के बाद जाकर थाना समालसर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की।