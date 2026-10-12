ताजपोशी: परगट सिंह ने संभाली पंजाब कांग्रेस की कमान, एकजुटता का संदेश, पायलट ने गुटबाजी खत्म करने पर जोर दिया

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पंजाब कांग्रेस प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने परगट सिंह को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी। पदभार संभालने से पहले परगट सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। परगट ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। विज्ञापन



उन्होंने किसानों, युवाओं और आम लोगों के हकों की रक्षा के लिए उनके साथ खड़े होने का संकल्प लिया। परगट ने बेअदबी के मामलों में न्याय दिलाने की बात भी कही। पंजाब कांग्रेस प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने परगट सिंह को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी। पदभार संभालने से पहले परगट सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। परगट ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी।उन्होंने किसानों, युवाओं और आम लोगों के हकों की रक्षा के लिए उनके साथ खड़े होने का संकल्प लिया। परगट ने बेअदबी के मामलों में न्याय दिलाने की बात भी कही। विज्ञापन विज्ञापन पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष परगट सिंह ने रविवार को चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस भवन में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी में टिकट मेरिट के आधार पर देने की बात कही। परगट सिंह ने केंद्र की भाजपा और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश भी दिया।

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उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को पंजाब के लोगों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। परगट ने आरोप लगाया कि आप विधायक दिल्ली के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव सिन्हा से कानून के दायरे में रहकर काम करने की अपील की।



पायलट ने गुटबाजी खत्म करने पर जोर दिया

पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने समारोह के जरिये कांग्रेस में गुटबाजी खत्म करने का प्रयास किया। उन्होंने पूर्व प्रधान राजा वड़िंग के काम की सराहना की। पायलट ने कहा कि परगट सिंह के पास अनुभवी नेताओं और समर्पित कार्यकर्ताओं की मजबूत टीम है।

उन्होंने विश्वास जताया कि यह टीम मिलकर पार्टी को आगे ले जा सकती है। पायलट ने युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस युवाओं को साथ लेकर आगे बढ़ेगी। उन्होंने आप सरकार पर प्रदेश को लूटने का आरोप भी लगाया।



बाजवा ने वोट कटने पर चिंता जताई

पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने एसआईआर के दौरान पंजाब में 20 लाख वोट कटने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने नेताओं से अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय होने का आग्रह किया। बाजवा ने कहा कि बेवजह लोगों के वोट नहीं काटे जाने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जो बंगाल में हुआ, वह पंजाब में भी हो सकता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मतदाताओं के अधिकार सुरक्षित रहें।





चन्नी और रंधावा ने एकजुटता का आह्वान किया

पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जल्द ही बड़ी रैली के साथ चुनाव प्रचार शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर किसी भी भ्रष्ट नेता को बख्शा नहीं जाएगा। चन्नी ने नशा तस्करों और गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प लिया।

