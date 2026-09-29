फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   accident in Chandigarh woman rams Thar into four bikes one injured heavily intoxicated

चंडीगढ़ में देर रात हादसा: युवती ने थार से चार बाइकों को मारी टक्कर, एक गंभीर; नशे में धुत्त होने की बात

Tue, 29 Sep 2026 11:16 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Tue, 29 Sep 2026 11:16 AM IST
सार

धनास पुल के पास देर रात थार चला रही एक युवती ने चार बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक गंभीर घायल हुआ है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन
accident in Chandigarh woman rams Thar into four bikes one injured heavily intoxicated
चंडीगढ़ में हादसा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

चंडीगढ़ के धनास पुल के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। थार चला रही एक युवती ने चार बाइकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, युवती नशे में थी। 

विज्ञापन




पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना देर रात धनास पुल के समीप हुई। एक युवती अपनी थार गाड़ी चला रही थी और वह कथित तौर पर नशे की हालत में थी। युवती ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए सड़क पर जा रही चार बाइकों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार सड़क पर गिर गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों की मदद की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन


घायल की स्थिति और पुलिस कार्रवाई
हादसे में एक बाइक चालक को गंभीर चोटें आई हैं। उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों के अनुसार, घायल की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। युवती के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed