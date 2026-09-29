चंडीगढ़ में देर रात हादसा: युवती ने थार से चार बाइकों को मारी टक्कर, एक गंभीर; नशे में धुत्त होने की बात

चंडीगढ़ के धनास पुल के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। थार चला रही एक युवती ने चार बाइकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, युवती नशे में थी।

विज्ञापन

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना देर रात धनास पुल के समीप हुई। एक युवती अपनी थार गाड़ी चला रही थी और वह कथित तौर पर नशे की हालत में थी। युवती ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए सड़क पर जा रही चार बाइकों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार सड़क पर गिर गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों की मदद की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।हादसे में एक बाइक चालक को गंभीर चोटें आई हैं। उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों के अनुसार, घायल की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। युवती के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।