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पंजाब में ईडी की रेड: बठिंडा और पटियाला में पार्क अस्पताल में दी दबिश, अस्पतालों के अंदर दस्तावेजों की जांच

Mon, 12 Oct 2026 11:17 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Mon, 12 Oct 2026 11:17 AM IST
सार

पंजाब में सोमवार को ईडी की टीम ने पार्क अस्पताल में दबिश दी। ईडी की टीमें सुबह करीब नाै बजे बठिंडा और पटियाला पहुंची और दस्तावेज जांचे।

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ED raids in Punjab Searches conducted Bathinda Patiala park hospital
ED रेड

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पंजाब में सोमवार को ईडी की टीम ने पार्क अस्पताल में दबिश दी। ईडी की टीमें सुबह करीब नाै बजे बठिंडा और पटियाला पहुंची और दस्तावेज जांचे।
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