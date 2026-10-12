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पंजाब में ईडी की रेड: बठिंडा और पटियाला में पार्क अस्पताल में दी दबिश, अस्पतालों के अंदर दस्तावेजों की जांच

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Published by: Nivedita Updated Mon, 12 Oct 2026 11:17 AM IST

सार पंजाब में सोमवार को ईडी की टीम ने पार्क अस्पताल में दबिश दी। ईडी की टीमें सुबह करीब नाै बजे बठिंडा और पटियाला पहुंची और दस्तावेज जांचे।

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