'नशे की लड़ाई में दिल्ली पंजाब के साथ:' सीएम रेखा गुप्ता पहुंचीं फतेहगढ़ साहिब, गुरुद्वारे में नवाया शीश

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मीडिया से बात करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, “गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए आई हूं। मैंने गुरुद्वारे में शीश नवाकर गुरु साहब से शक्ति मांगी है कि पंजाब की जनता को वो शक्ति दे कि पंजाब में लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं, पंजाब जिस तरीके से नशे की गिरफ्त में है, उस लड़ाई को हम सभी मिलकर लड़ सकें। हमें पंजाब और पंजाब के युवाओं को सुरक्षित करना है। इस लड़ाई में पूरा देश पंजाब के साथ है। दिल्ली पंजाब के साथ है, मैं पंजाब के साथ हूं। यही संदेश देने के लिए मैं आज पंजाब आई हूं।”बता दें कि पंजाब में भाजपा ने नशा मुक्त यात्रा शुरू की है। बीते कल इसकी शुरुआत पंजाब के पठानकोट से शुरू हुई। पंजाब में भाजपा चार यात्राएं करेंगी18 सितंबर को पहली ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ एकता स्थल, माधोपुर, पठानकोट से शुरू हुई थी। जालंधर में समापन से पहले यह यात्रा सुजानपुर, पठानकोट, भोआ, दीनानगर, गुरदासपुर, कादियां, श्री हरगोबिंदपुर, बटाला, फतेहगढ़ चूड़ियां, डेरा बाबा नानक, अजनाला, राजासांसी, अटारी, अमृतसर पश्चिमी, अमृतसर केंद्रीय, अमृतसर दक्षिणी, अमृतसर पूर्वी, अमृतसर उत्तरी, मजीठा, जंडियाला, बाबा बकाला, तरनतारन, खडूर साहिब, खेमकरण, पट्टी, फिरोजपुर शहर, गुरु हरसहाय, फिरोजपुर ग्रामीण, जीरा, सुल्तानपुर लोधी, भुल्लथ, नकोदर, शाहकोट और जालंधर कैंट विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी।19 सितंबर को दूसरी यात्रा को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा रवाना करने से पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप, श्री फतेहगढ़ साहिब में नतमस्तक हुईं। जालंधर में समापन से पहले यह यात्रा समराला, पायल, खन्ना, अमलोह, फतेहगढ़ साहिब, बस्सी पठाना, डेरा बस्सी, एस.ए.एस. नगर, खरड़, चमकौर साहिब, रोपड़, आनंदपुर साहिब, गढ़शंकर, चब्बेवाल, होशियारपुर, शाम चौरासी, दसूहा, मुकेरियां, उर्मुर, आदमपुर, बलाचौर, नवांशहर, बंगा और फगवाड़ा विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी।