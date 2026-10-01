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एक लाख की उधारी चुकाने से बचने के लिए महिला की हत्या: चक्की दरिया में फेंका शव, बेटे ने बताई पूरी सच्चाई

Thu, 01 Oct 2026 08:45 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, पठानकोट
संवाद न्यूज एजेंसी, पठानकोट Published by: Nivedita Updated Thu, 01 Oct 2026 08:45 AM IST
सार

महिला ने अशरफ अली को करीब एक लाख रुपये उधार दिए थे। रकम वापस मांगने पर वह उसे धमकाता था। आठ सितंबर को अशरफ और बशीर ने बहाने से किरण को घर से बुलाया और उसकी हत्या कर दी।  

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Woman murdered in Pathankot Chakki River
जांच में जुटी पुलिस - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तार
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एक लाख रुपये की उधारी चुकाने से बचने के लिए पठानकोट में महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में दूध बेचने वाले अशरफ अली और उसके रिश्तेदार बशीर दीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, दोनों ने महिला की हत्या के बाद शव हिमाचल प्रदेश के चक्की दरिया में फेंक दिया।
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मृतका किरण के बेटे संदीप सिंह ने पुलिस को बताया कि उसकी मां आठ सितंबर की शाम करीब साढ़े सात बजे बिना बताए घर से निकली थी। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजन ने तलाश शुरू की और पुलिस को सूचना दी। 
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अगले दिन हिमाचल प्रदेश के डमटाल थाना क्षेत्र में चक्की दरिया के पास एक महिला का शव मिला। परिजन ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान किरण के रूप में की।

संदीप ने पुलिस को बताया कि अशरफ अली ने उसकी मां से करीब एक लाख रुपये उधार लिए थे। रकम वापस मांगने पर वह कथित तौर पर उसे धमकाता था। पुलिस जांच के अनुसार, आठ सितंबर को अशरफ और बशीर ने बहाने से किरण को घर से बुलाया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव चक्की दरिया में फेंक दिया।
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पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ कर हत्या की पूरी साजिश, वारदात में इस्तेमाल साधनों और शव को दरिया तक पहुंचाने के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।
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