एक लाख की उधारी चुकाने से बचने के लिए महिला की हत्या: चक्की दरिया में फेंका शव, बेटे ने बताई पूरी सच्चाई

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मृतका किरण के बेटे संदीप सिंह ने पुलिस को बताया कि उसकी मां आठ सितंबर की शाम करीब साढ़े सात बजे बिना बताए घर से निकली थी। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजन ने तलाश शुरू की और पुलिस को सूचना दी।अगले दिन हिमाचल प्रदेश के डमटाल थाना क्षेत्र में चक्की दरिया के पास एक महिला का शव मिला। परिजन ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान किरण के रूप में की।संदीप ने पुलिस को बताया कि अशरफ अली ने उसकी मां से करीब एक लाख रुपये उधार लिए थे। रकम वापस मांगने पर वह कथित तौर पर उसे धमकाता था। पुलिस जांच के अनुसार, आठ सितंबर को अशरफ और बशीर ने बहाने से किरण को घर से बुलाया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव चक्की दरिया में फेंक दिया।पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ कर हत्या की पूरी साजिश, वारदात में इस्तेमाल साधनों और शव को दरिया तक पहुंचाने के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।