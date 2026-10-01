Gorakhpur News: ऑटो में सवारी बनकर बैठी महिलाओं ने महिला के पर्स से उड़ाए गहने

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गुलरिहा क्षेत्र की सदगुरु कॉलोनी निवासी सावित्री सिंह ने बताया कि वह पति के साथ जेवर एक्सचेंज कराने के लिए गोलघर स्थित शोरूम जा रही थी। दोनों करीब 3:15 बजे रेजीडेंसी अस्पताल के सामने से ऑटो में बैठे। मेडिकल कॉलेज के पास ऑटो रुका तो एक पुरुष, दो महिलाएं और करीब 12 वर्षीय लड़का सवारी के रूप में बैठे। पीड़िता के अनुसार, लड़का बीमार जैसा लग रहा था। एक महिला उसे गोद में बैठाए थी। आरोप है कि महिला और लड़का बार-बार उसके पैर दबा रहे थे। कुछ देर बाद तीन लोग एचएन सिंह के पास और एक पुरुष काली मंदिर के पास उतर गया। इसके बाद वह ज्वेलर्स शोरूम पहुंची। पर्स खोलने पर चेन खुली मिली और उसमें रखे गहने गायब थे।पीड़िता के मुताबिक, चोरी हुए गहनों में तीन सोने की चेन, दो अंगूठियां, एक लॉकेट और कान का जेवर शामिल है। उसने ऑटो में साथ बैठी महिला पर गहने निकालने का शक जताया है। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।