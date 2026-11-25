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ड्रिल की शुरुआत दो मिनट तक ऊंची और धीमी आवाज वाले सायरन से होगी। इसके बाद संबंधित जिलों के उपायुक्त एवं नागरिक सुरक्षा नियंत्रक की ओर से चिह्नित क्षेत्रों में सांकेतिक ब्लैकआउट किया जाएगा। इन इलाकों में आम लोगों को गैरजरूरी लाइटें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, आवश्यक सेवाएं पहले की तरह चालू रहेंगी।मॉक ड्रिल के दौरान अग्निशमन अभियान, तलाशी एवं बचाव कार्य, प्राथमिक उपचार, घायलों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और यातायात व भीड़ नियंत्रण जैसी आपातकालीन गतिविधियों का अभ्यास किया जाएगा। अभ्यास के अंत में दो मिनट तक लगातार ऊंची आवाज वाला सायरन बजाकर ऑल क्लियर का संकेत दिया जाएगा।प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस अभ्यास के दौरान घबराएं नहीं। यह नियमित मॉक ड्रिल नागरिक सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों और विभिन्न विभागों के बीच तालमेल को जांचने के लिए आयोजित की जा रही है।