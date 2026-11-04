Chd-Punjab Big News: राहुल गांधी का पंजाब दौरा, आप विधायक के घर ईडी रेड; दुष्कर्म मामले में केस दर्ज

जिला अदालत परिसर को बम से उड़ाने की धमकी

लुधियाना जिला अदालत परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ई-मेल में दोपहर 2:11 बजे अदालत परिसर के भीतर आईईडी विस्फोट करने का दावा किया गया। संदेश में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को भी लहूलुहान करने की बात कही गई है। पत्र में स्कूलों में धमाके के लिए दोपहर 1:11 बजे का समय निर्धारित किया गया था और अभिभावकों को अपने बच्चों की हिफाजत के प्रति आगाह किया गया है। संदेश में 27 नवंबर को प्रस्तावित एक सार्वजनिक समागम में भी सिलसिलेवार विस्फोट की धमकी दी गई है। इसके अलावा, गायक दिलजीत दोसांझ और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। पढ़ें पूरी खबर