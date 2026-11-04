सीएम भगवंत मान की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस: 12 बजे पत्रकारों से करेंगे बात, सरकारी कर्मियों के लिए बड़ा एलान संभव

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मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वे सरकारी मुलाजिमों के लिए बड़ा एलान कर सकते हैं। माना जा रहा है कि दिवाली से पहले आज पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है।