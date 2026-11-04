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सीएम भगवंत मान की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस: 12 बजे पत्रकारों से करेंगे बात, सरकारी कर्मियों के लिए बड़ा एलान संभव

Wed, 04 Nov 2026 10:39 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Wed, 04 Nov 2026 10:39 AM IST
सार

मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकारी मुलाजिमों के लिए बड़ा एलान कर सकते हैं। माना जा रहा है कि दिवाली से पहले पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है।

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Punjab CM Bhagwant Mann press conference government employees diwali 2026
सीएम भगवंत मान - फोटो : X @BhagwantMann

विस्तार
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मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वे सरकारी मुलाजिमों के लिए बड़ा एलान कर सकते हैं। माना जा रहा है कि दिवाली से पहले आज पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है।
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