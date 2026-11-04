लुधियाना अदालत और स्कूलों को दहलाने की धमकी: दिलजीत दोसांझ और राहुल गांधी को भी निशाने पर लेने की चेतावनी
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Published by: Nivedita Updated Wed, 04 Nov 2026 02:00 PM IST
सार
संदेश में 27 नवंबर को प्रस्तावित एक सार्वजनिक समागम में भी सिलसिलेवार विस्फोट की धमकी दी गई है। इसके अलावा, गायक दिलजीत दोसांझ और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है।
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विस्तार
लुधियाना जिला अदालत परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल में दोपहर 2:11 बजे अदालत परिसर के भीतर आईईडी विस्फोट करने का दावा किया गया। संदेश में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को भी लहूलुहान करने की बात कही गई है।
पत्र में स्कूलों में धमाके के लिए दोपहर 1:11 बजे का समय निर्धारित किया गया था और अभिभावकों को अपने बच्चों की हिफाजत के प्रति आगाह किया गया है। संदेश में 27 नवंबर को प्रस्तावित एक सार्वजनिक समागम में भी सिलसिलेवार विस्फोट की धमकी दी गई है। इसके अलावा, गायक दिलजीत दोसांझ और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है।
धमकी के अंत में 'खालिस्तान नेशनल आर्मी' और 'बब्बर खालसा' जैसे प्रतिबंधित संगठनों समेत कई संदिग्ध व्यक्तियों के नाम हैं। घटना के बाद से ही पुलिस प्रशासन और साइबर जांच एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हो गई हैं तथा ईमेल के आईपी एड्रेस को खंगालने में जुट गई हैं।
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पत्र में स्कूलों में धमाके के लिए दोपहर 1:11 बजे का समय निर्धारित किया गया था और अभिभावकों को अपने बच्चों की हिफाजत के प्रति आगाह किया गया है। संदेश में 27 नवंबर को प्रस्तावित एक सार्वजनिक समागम में भी सिलसिलेवार विस्फोट की धमकी दी गई है। इसके अलावा, गायक दिलजीत दोसांझ और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है।
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धमकी के अंत में 'खालिस्तान नेशनल आर्मी' और 'बब्बर खालसा' जैसे प्रतिबंधित संगठनों समेत कई संदिग्ध व्यक्तियों के नाम हैं। घटना के बाद से ही पुलिस प्रशासन और साइबर जांच एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हो गई हैं तथा ईमेल के आईपी एड्रेस को खंगालने में जुट गई हैं।
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