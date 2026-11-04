पंजाब में आप विधायक के घर ईडी रेड: मोगा में डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा के ठिकाने पर पहुंची टीम, मिल चुका है टिकट
संवाद न्यूज एजेंसी, मोगा Published by: Nivedita Updated Wed, 04 Nov 2026 08:38 AM IST
सार
डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा को 2027 विधानसभा चुनाव के लिए आप की पहली सूची में मोगा से टिकट मिला है।
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विस्तार
मोगा से आम आदमी पार्टी की विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा है। डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा पंजाब की महिला विंग की प्रधान भी हैं। विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अमनदीप काैर को आप की पहली सूची में मोगा से टिकट मिला है।
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