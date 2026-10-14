Chd-Punjab Big News: परिवंदर हत्या मामले में बुलडोजर एक्शन, संधू हत्याकांड केस में मुख्य आरोपी दबोचा

मानसा जिले में नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर की हत्या को लेकर पंजाब में उबाल है। पुलिस ने मुख्य आरोपी मेडिकल स्टोर मालिक को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। वहीं, परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों ने पंजाब सरकार के विरोध में नेशनल हाईवे जाम कर दिया है। पुलिस ने जेसीबी से कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर और मेडिकल शॉप को गिरा दिया है। वहीं, मृतक परिजन और ग्रामीण एनएच पर डटे हुए हैं। परिजन सीबीआई से मामले की जांच करवाने के लिए अड़े हुए हैं।