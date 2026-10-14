पठानकोट में नशा तस्करी नेटवर्क पर कार्रवाई: करोड़ों की हेरोइन बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

पंजाब में क्रॉस बॉर्डर नशा तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पठानकोट की पुलिस ने एक व्यक्ति और एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर फतेहगढ़ चूड़ियां क्षेत्र से 7.8 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है।

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पुलिस अब आरोपियों के पूरे नेटवर्क और सीमा पार से नशे की खेप पहुंचाने से जुड़े संपर्कों की जांच में जुटी है। आरोपियों की पहचान गुरवंत सिंह निवासी सुल्तानविंड, अमृतसर और हर्मनजीत कौर पत्नी राजन मसीह निवासी कोटली ध्यानपुर, जिला गुरदासपुर के रूप में हुई है। एसएसपी पठानकोट मनप्रीत सिंह ने कहा कि पुलिस टीम ने गुरवंत सिंह को गुप्त सूचना के आधार पर पहले 550 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद उससे पूछताछ और उसकी निशानदेही पर आगे की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फतेहगढ़ चूड़ियां क्षेत्र से 7.8 किलोग्राम हेरोइन बरामद की।पुलिस जांच के मुताबिक, आरोपी कथित तौर पर सीमा पार से आने वाली हेरोइन को पंजाब के अलग-अलग क्षेत्रों में सप्लाई करते थे। उनके नेटवर्क के तार पठानकोट, अमृतसर और गुरदासपुर सहित विभिन्न इलाकों से जुड़े होने की आशंका है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि नशे की खेप कहां से मंगवाई जाती थी और इसे आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था।पुलिस के अनुसार, गुरवंत सिंह के खिलाफ पहले भी विभिन्न थानों में तीन मामले दर्ज हैं। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ के आधार पर उनके अन्य साथियों, सप्लाई नेटवर्क और क्रॉस बॉर्डर तस्करी में उनकी कथित संलिप्तता की अवधि का पता लगाने में जुटी है। इस कार्रवाई को नशा तस्करी के नेटवर्क पर शिकंजा कसने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।