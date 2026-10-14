फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Shots fired at former councilor house in Baltana

बलटाना में पूर्व पार्षद के घर पर फायरिंग: देर रात आए थे हमलावर, डॉनी बल गैंग से मिली थी परिवार को धमकी

Wed, 14 Oct 2026 10:24 AM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, जीरकपुर/मोहाली
संवाद न्यूज एजेंसी, जीरकपुर/मोहाली Published by: शाहिल शर्मा Updated Wed, 14 Oct 2026 10:24 AM IST
सार

हमलावरों ने पूर्व पार्षद के घर पर गोलियां चलाईं और वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस अब हमलावरों की पहचान करने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

विज्ञापन
Shots fired at former councilor house in Baltana
बलटाना में पूर्व पार्षद के घर फायरिंग - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बलटाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात पूर्व पार्षद के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। अज्ञात हमलावरों ने रात करीब सवा दो बजे घर को निशाना बनाकर कथित तौर पर सात से आठ राउंड गोलियां चलाईं। अचानक हुई फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच शुरू की। फोरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं।

विज्ञापन


प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हमलावरों ने पूर्व पार्षद के घर पर गोलियां चलाईं और वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस अब हमलावरों की पहचान करने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर फायरिंग में इस्तेमाल हथियार और आरोपियों की गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है।
विज्ञापन

 

Trending Videos

एक साल पहले परिवार को मिली थी धमकी
इस मामले में पुरानी धमकी का पहलू भी अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब एक साल पहले डॉनी बल गैंग की ओर से पूर्व पार्षद के परिवार को धमकी मिली थी। उस समय भी पुलिस ने मामला दर्ज किया था। अब ताजा फायरिंग के बाद पुलिस पुरानी धमकी और इस वारदात के बीच संभावित संबंधों की जांच कर रही है।जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि फायरिंग के पीछे पुरानी रंजिश, धमकी या कोई अन्य कारण तो नहीं है। हालांकि, फिलहाल वारदात के पीछे किसका हाथ है, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। 

फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य
फायरिंग की सूचना के बाद पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं, जबकि आसपास के कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच की जा रही है। पुलिस हमलावरों के आने-जाने के रास्ते और उनकी पहचान से जुड़े सुराग तलाश रही है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। हमलावरों की संख्या, फायरिंग में इस्तेमाल हथियार और वारदात के पीछे के कारणों को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed