Chd-Punjab Big News: चंडीगढ़ में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, झोटा हत्याकांड को लेकर पंजाब बंद

झोटा हत्याकांड को लेकर आज पंजाब बंद रहा। विभिन्न संगठनों ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए रोष जाहिर किया। इस दौरान कई जगहों पर स्कूल बंद रहें। वहीं, मानसा शहर लगातार तीसरे दिन पूरी तरह बंद रहा। इसके अलावा, मानसा क्षेत्र के सभी शहरों और कस्बों में आज बंद के आह्वान को भारी समर्थन मिला। पंजाब में इस बंद का आह्वान मानसा में परविंदर सिंह 'झोटा' की याद में बनाई गई 31 सदस्यीय समिति ने किया है; इस समिति में उनके पिता, भीम सिंह फौजी भी शामिल हैं।