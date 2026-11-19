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सिटी थाना के एसएचओ सुखचैन ने बताया कि आरोपी रमन के पैर में रॉड पड़ी हुई थी, जिसके चलते उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। इसी कारण उसे उपचार के लिए फिरोजपुर के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल में उपचार के दौरान 12 नवंबर को आरोपी पुलिसकर्मी को चकमा देकर फरार हो गया था।घटना के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की थीं और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। पुलिस टीमों ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को कटड़ा से काबू कर लिया। एसएचओ ने बताया कि आरोपी को आज अदालत में पेश किया गया है। पुलिस अब मामले में आगामी कानूनी कार्रवाई कर रही है।