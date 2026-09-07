छाजली में बनेगा बीडीपीओ कार्यालय: वित्त मंत्री ने रखी नींव, छह महीने में तैयार होगी इमारत
संवाद न्यूज एजेंसी, सुनाम Published by: शाहिल शर्मा Updated Mon, 07 Sep 2026 03:52 PM IST
सार
वित्त मंत्री ने बताया कि 6,600 वर्ग फुट में बनने वाली इस इमारत को आगामी छह महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परिसर में तमाम तरह की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
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विस्तार
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को गांव छाजली में दो करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले ब्लॉक विकास एवं पंचायत कार्यालय का नींव पत्थर लगाकर निर्माण कार्यों की औपचारिक शुरुआत की। इस दौरान क्षेत्रवासियों, पंचायत समिति सदस्यों तथा पंचों, सरपंचों को बधाई देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा हाल ही में मंजूर किए गए इस नए ब्लॉक कार्यालय से ग्रामीण प्रशासन लोगों के और करीब आएगा तथा विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।
वित्त मंत्री ने बताया कि 6,600 वर्ग फुट में बनने वाली इस प्रशासनिक इमारत को आगामी छह महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परिसर में रिसेप्शन, चेयरमैन व बीडीपीओ रूम, स्टाफ हॉल, मीटिंग हॉल, रिकॉर्ड रूम, वेटिंग एरिया, नरेगा स्टाफ रूम और आधुनिक शौचालयों जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
नया कार्यालय बनने से स्थानीय पंचायतों को अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए दूर-दराज नहीं जाना पड़ेगा। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य सरकार केवल इमारतें बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक पहुंच को सुगम बनाकर लोगों का समय और पैसा बचाना मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि छाजली और आसपास के इलाकों में सड़कों, खेल स्टेडियम, एस्ट्रोटर्फ, ''स्कूल ऑफ एमिनेंस'' और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही, भूमिगत जल को बचाने के लिए नहरी पानी खेतों तक पहुंचाने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है।
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वित्त मंत्री ने बताया कि 6,600 वर्ग फुट में बनने वाली इस प्रशासनिक इमारत को आगामी छह महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परिसर में रिसेप्शन, चेयरमैन व बीडीपीओ रूम, स्टाफ हॉल, मीटिंग हॉल, रिकॉर्ड रूम, वेटिंग एरिया, नरेगा स्टाफ रूम और आधुनिक शौचालयों जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
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नया कार्यालय बनने से स्थानीय पंचायतों को अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए दूर-दराज नहीं जाना पड़ेगा। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य सरकार केवल इमारतें बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक पहुंच को सुगम बनाकर लोगों का समय और पैसा बचाना मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि छाजली और आसपास के इलाकों में सड़कों, खेल स्टेडियम, एस्ट्रोटर्फ, ''स्कूल ऑफ एमिनेंस'' और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही, भूमिगत जल को बचाने के लिए नहरी पानी खेतों तक पहुंचाने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है।
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