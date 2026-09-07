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चोरी की हद: अंतिम संस्कार के बाद मृतक के शरीर से उड़ाए कृत्रिम घुटने, परिजनों ने पीछा कर दबोचा

Mon, 07 Sep 2026 12:38 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, बठिंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, बठिंडा Published by: Nivedita Updated Mon, 07 Sep 2026 12:38 PM IST
सार

गांव भाई बख्तौर निवासी उजागर सिंह (65) की दो दिन पहले माैत हो गई थी। उन्होंने घुटनों में कृत्रिम जोड़ लगवा रखे थे। अंतिम संस्कार के बाद जब परिवार अस्थियां चुनने के लिए श्मशान घाट पहुंचे तो पता चला कि दोनों कृत्रिम घुटने गायब हैं।

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Artificial knees stolen from deceased body after funeral relatives gave chase and nabbed thief
बठिंडा में अनोखी चोरी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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अपराध की दुनिया में चोरी की वारदात के कई हैरान करने वाले मामले सामने आते हैं, लेकिन बठिंडा के गांव भाई बख्तौर में सामने आई घटना ने लोगों को हैरत में डाल दिया। यहां एक व्यक्ति ने श्मशान घाट से मृतक के कृत्रिम घुटने ही चोरी कर लिए। मृतक के परिजनों ने जब अस्थियां चुनने के लिए श्मशान पहुंचकर यह नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए।
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जानकारी के अनुसार गांव भाई बख्तौर निवासी उजागर सिंह (65) की दो दिन पहले मृत्यु हो गई थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने घुटनों में कृत्रिम जोड़ लगवा रखे थे। परिवार ने धार्मिक रीति-रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर दिया। अगले दिन परिवार के सदस्य अस्थियां चुनने के लिए श्मशान घाट पहुंचे तो उन्हें पता चला कि मृतक के शरीर में लगाए गए दोनों कृत्रिम घुटने गायब हैं।
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परिजनों ने आसपास तलाश शुरू की तो एक संदिग्ध व्यक्ति चोरी किए गए कृत्रिम घुटनों को लेकर वहां से निकलता दिखाई दिया। परिवार के सदस्यों ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति के पास से कथित तौर पर मृतक के घुटने बरामद होने की बात सामने आई है।
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इस घटना के बाद गांव में चर्चा का माहौल है। लोगों का कहना है कि चोरी की हद यहां तक पहुंच गई कि चोर ने अंतिम संस्कार के बाद भी मृतक को नहीं बख्शा। घटना ने श्मशान घाटों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई की जानकारी का इंतजार है।
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