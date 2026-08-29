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अमृतसर में पुलिस कार्रवाई: गश्त के दौरान पकड़े चार तस्कर, एक किलो से अधिक हेरोइन बरामद

Sat, 29 Aug 2026 09:25 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: Nivedita Updated Sat, 29 Aug 2026 09:25 AM IST
सार

घरिंडा थाना पुलिस ने गश्त के दौरान तीन युवकों को संदिग्ध हालत में देखा। पुलिस पार्टी को देखकर एक युवक ने अपनी लोअर की जेब से एक लिफाफा निकालकर फेंकने की कोशिश की। पुलिस ने उसे काबू कर लिया।

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Police action in Amritsar Four smugglers caught 1.15 kg of heroin seized.
Arrest - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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अमृतसर के सीमा क्षेत्र में नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में चार युवकों को गिरफ्तार कर कुल 1.15 किलो हेरोइन बरामद की है। दोनों मामलों में  घरिंडा थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए हैं।
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पहले मामले में घरिंडा थाना पुलिस ने गश्त के दौरान तीन युवकों को संदिग्ध हालत में देखा। पुलिस पार्टी को देखकर एक युवक ने अपनी लोअर की जेब से एक लिफाफा निकालकर फेंकने की कोशिश की। पुलिस ने उसे काबू कर लिया। तलाशी के दौरान लिफाफे से 570 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपियों का नाम कुलबीर सिंह उर्फ कीड़ा निवासी अटलगढ़, रविंदर सिंह निवासी अटलगढ़ और साहिल सिंह निवासी पुरानी मंडी अटारी के रूप में हुई है। मामले में तीनों को गिरफ्तार किया गया है।
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दूसरे मामले में घरिंडा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 580 ग्राम हेरोइन बरामद की। इस आरोपी का नाम करनदीप सिंह उर्फ करन निवासी नौशहरा ढाला, थाना सराय अमानत खां, जिला तरनतारन है।
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