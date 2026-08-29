अमृतसर में पुलिस कार्रवाई: गश्त के दौरान पकड़े चार तस्कर, एक किलो से अधिक हेरोइन बरामद

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पहले मामले में घरिंडा थाना पुलिस ने गश्त के दौरान तीन युवकों को संदिग्ध हालत में देखा। पुलिस पार्टी को देखकर एक युवक ने अपनी लोअर की जेब से एक लिफाफा निकालकर फेंकने की कोशिश की। पुलिस ने उसे काबू कर लिया। तलाशी के दौरान लिफाफे से 570 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपियों का नाम कुलबीर सिंह उर्फ कीड़ा निवासी अटलगढ़, रविंदर सिंह निवासी अटलगढ़ और साहिल सिंह निवासी पुरानी मंडी अटारी के रूप में हुई है। मामले में तीनों को गिरफ्तार किया गया है।दूसरे मामले में घरिंडा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 580 ग्राम हेरोइन बरामद की। इस आरोपी का नाम करनदीप सिंह उर्फ करन निवासी नौशहरा ढाला, थाना सराय अमानत खां, जिला तरनतारन है।