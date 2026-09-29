तरनतारन के स्कूल में बच्चों से उठवाई ईंटें: वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल प्रबंधन पर उठे सवाल, जांच की मांग

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सामने आए वीडियो में कुछ बच्चे स्कूल के क्लासरूम के बाहर ईंटें और अन्य मलबा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं, कुछ बच्चे कक्षाओं के बाहर बैठे हुए भी दिखाई दे रहे हैं।मौके पर स्कूल का जायजा लेने पहुंचे आम आदमी पार्टी से संबंधित गुरदेव सिंह ठेकेदार ने कहा कि स्कूल परिसर के अंदर काफी मलबा और गंदगी दिखाई दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने मौके पर बच्चों को ईंटें उठाते हुए देखा। उनके अनुसार, बच्चों से इस तरह ईंटें और मलबा उठवाना उनकी सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय है।गुरदेव सिंह ठेकेदार ने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि कोई ईंट बच्चे के पैर पर गिर जाए, मलबे के कारण किसी बच्चे को चोट लग जाए या मलबे में मौजूद कोई जहरीला जीव बच्चे को नुकसान पहुंचा दे, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?जिला बाल संरक्षण अधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि वह स्वयं मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेंगे। उन्होंने बताया कि मौके की जांच और तथ्यों की पड़ताल के बाद ही अगली कार्रवाई के बारे में फैसला किया जाएगा।उन्होंने यह भी कहा कि यदि जांच के दौरान स्कूल प्रिंसिपल या किसी अन्य जिम्मेदार व्यक्ति की गलती अथवा लापरवाही सामने आती है, तो शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।