बीस लाख खर्च कर पत्नी को भेजा अमेरिका: सास-ससुर ने धोखे से तलाक के कागजों पर करवाए साइन, अब केस दर्ज

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शिकायतकर्ता शेरबाज सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी राजासांसी निवासी मंदीप कौर के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुर लाल सिंह और सास जसबीर कौर ने पत्नी मनदीप कौर को अमेरिका भेजने के लिए उससे करीब 20 लाख रुपये खर्च करवाए। पत्नी के अमेरिका जाने के बाद सास-ससुर ने तलाक के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए।शेरबाज सिंह ने आरोप लगाया कि उसे तलाक के दस्तावेजों के संबंध में सही जानकारी नहीं दी गई और धोखे से उसके हस्ताक्षर करवाए गए। इसके बाद उसने पुलिस को शिकायत देकर पत्नी और उसके माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।शिकायत के आधार पर पुलिस ने मंदीप कौर, उसके पिता लाल सिंह और मां जसबीर कौर, निवासी राजासांसी, के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शिकायत से जुड़े दस्तावेजों व अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है।