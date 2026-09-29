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बीस लाख खर्च कर पत्नी को भेजा अमेरिका: सास-ससुर ने धोखे से तलाक के कागजों पर करवाए साइन, अब केस दर्ज

Tue, 29 Sep 2026 10:36 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: Nivedita Updated Tue, 29 Sep 2026 10:36 AM IST
सार

शेरबाज सिंह की शादी राजासांसी निवासी मंदीप कौर के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुर लाल सिंह और सास जसबीर कौर ने पत्नी मनदीप कौर को अमेरिका भेजने के लिए उससे करीब 20 लाख रुपये खर्च करवाए।

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Amritsar police case against woman and her parents for tricking husband
Fir demo - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार
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पत्नी को अमेरिका भेजने के लिए 20 लाख रुपये खर्च करने के बाद पति से धोखे से तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करवाने के मामले में पुलिस ने पत्नी और उसके माता-पिता के खिलाफ केस दर्ज किया है।
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शिकायतकर्ता शेरबाज सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी राजासांसी निवासी मंदीप कौर के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुर लाल सिंह और सास जसबीर कौर ने पत्नी मनदीप कौर को अमेरिका भेजने के लिए उससे करीब 20 लाख रुपये खर्च करवाए। पत्नी के अमेरिका जाने के बाद सास-ससुर ने तलाक के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए।
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शेरबाज सिंह ने आरोप लगाया कि उसे तलाक के दस्तावेजों के संबंध में सही जानकारी नहीं दी गई और धोखे से उसके हस्ताक्षर करवाए गए। इसके बाद उसने पुलिस को शिकायत देकर पत्नी और उसके माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
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शिकायत के आधार पर पुलिस ने मंदीप कौर, उसके पिता लाल सिंह और मां जसबीर कौर, निवासी राजासांसी, के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शिकायत से जुड़े दस्तावेजों व अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है।
 
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