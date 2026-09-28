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कांग्रेस में किसी तरह की गुटबाजी नहीं: सूरज ठाकुर

Mon, 28 Sep 2026 06:53 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Mon, 28 Sep 2026 06:53 PM IST
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No factionalism of any kind in the Congress: Suraj Thakur
कांग्रेसी लीडरशिप ने दिखाई एकजुटता, एक साथ श्री हरिमंदिर साहिब में टेका माथा
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संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने सोमवार को श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेका। उन्होंने एकजुटता का संदेश दिया और पंजाब की खुशहाली के लिए अरदास की।
सांसद गुरजीत सिंह औजला, कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी सूरज सिंह ठाकुर, अमृतसर और तरनतारन से संबंधित पूर्व विधायक हलका इंचार्ज सहित कई कांग्रेस नेता श्री दरबार साहिब पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस नेता सूरज ठाकुर ने कहा कि पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री को लेकर कोई दौड़ नहीं है। सभी एकजुट होकर पंजाब को विकास के पथ पर लाएंगे। सभी नेता और कार्यकर्ता पंजाब के हितों तथा जनता की समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब की जनता कांग्रेस को सत्ता की जिम्मेदारी देगी। कांग्रेस नेताओं ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पंजाब के हितों को कमजोर कर प्रदेश को दिल्ली के हवाले कर दिया है। नेताओं ने कहा कि पंजाब की जनता के भरोसे के साथ धोखा हुआ है।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आने वाले समय में पार्टी पंजाब के विकास, रोजगार, कानून-व्यवस्था और जनहित के मुद्दों को लेकर एकजुट होकर आवाज उठाएगी। इस मौके पर पूर्व विधायक ओपी सोनी, राज कुमार वेरका, अनिल जोशी, सुनील दत्ती, जिलाध्यक्ष सौरभ मदान मिठू, जसबीर सिंह डिंपा और सुखपाल भुल्लर समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
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