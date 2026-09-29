अमृतसर में 10.24 किलो हेरोइन बरामद: बॉर्डर पार से आई थी, डिलीवरी देने जा रहे दो आरोपी गिरफ्तार

अमृतसर के थाना कंबो पुलिस ने अटारी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए दो लोगों को 10 किलो 24 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पारसदीप सिंह उर्फ बिल्ला निवासी माहल, थाना कंबो और गुरमुख सिंह उर्फ बोड़ी निवासी मोहल्ला अटारी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हेरोइन के अलावा पैकिंग सामग्री और एक एक्टिवा बरामद की है।

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एसआई राजबीर सिंह ने बताया कि वह पुलिस कर्मचारियों के साथ टी-प्वाइंट सरकारी अटारी में मौजूद थे। इसी दौरान खास मुखबिर ने सूचना दी कि पारसदीप सिंह उर्फ बिल्ला और गुरमुख सिंह उर्फ बोड़ी भारी मात्रा में हेरोइन बेचने का काम करते हैं। हाल ही में सीमा पार से हेरोइन की खेप आई है जिसे दोनों आरोपी डिलीवर करने के लिए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों को काबू कर लिया।तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 10 किलो 24 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। बरामद नशीले पदार्थ को पैक करने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री और एक्टिवा भी पुलिस ने कब्जे में ले ली।इस संबंध में थाना कंबो में एफआईआर नंबर 423, दिनांक 28 सितंबर 2026 दर्ज की गई है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-सी, 23 और 29 के तहत केस दर्ज किया गया है। फिलहाल दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। ताकि पता चल सके आरोपी किन लोगों को हेरोइन सप्लाई करने जा रहे थे।